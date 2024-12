Bekannt aus „Mordkommission Calw“: Darum hat Annika Strauss „Nachtfahrt“ geschrieben

1 Annika Strauss präsentiert auf dem Bücherfestival in Baden-Baden ihren Psychothriller „Nachtfahrt“. Foto: Strauss

In der „Mordkommission Calw“ spielt Annika Strauss die Kommissarin Jasmin Stein. Nun hat die Schauspielerin ihr erstes Buch „Nachtfahrt“ veröffentlicht. Unserer Redaktion erzählt sie, warum sie sich gern gruselt und wie der Psychothriller entstanden ist.









Zwölf Mal ist Annika Strauss bereits gestorben. Und zwar auf teils perfide und sehr grausame Art. Allerdings nur in ihrem Nebenberuf als Darstellerin in billig produzierten Horrorfilmen. In Calw dürfte sie aber eher durch ihre Rolle in der „Mordkommission Calw“ der Indie-Filmschmiede Mania Pictures bekannt sein, wo sie seit sieben Jahren die Ermittlerin Jasmin Stein verkörpert.