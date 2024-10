In Café an Hechinger Johannesbrücke: Sternenbäck verkürzt teilweise Öffnungszeiten

In Café an Hechinger Johannesbrücke

1 Sternenbäck macht im Café an der Hechinger Johannesbrücke auf die veränderten Öffnungszeiten aufmerksam. Foto: Klaus Stopper

Die Hechinger Traditionsbäckerei Sternenbäck schließt zum Jahresende ihr Produktionswerk in Hechingen. Dazu schließen alle Filialen im Südwesten. Nun werden teilweise die Öffnungszeiten verkürzt.









Link kopiert



Eigentlich sollte das Sternenbäck-Café an der Johannesbrücke bis Ende November geöffnet haben, aber offenbar findet das Personal längst neue Stellen, und die verbliebene Belegschaft kann und will die Lücken nicht mehr schließen, wie zu hören ist. Jedenfalls ist ab sofort in diesem Café nur noch freitags von 7 bis 11 sowie samstags und sonntags von 7 bis 18 Uhr offen. Wie lange das gilt, muss man abwarten.