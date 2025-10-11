In Burladingen: Neuer Mannschaftswagen – DRK hofft auf Unterstützung der Stadt

Ein neuer Mannschaftstransportwagen ist bereits bestellt. Nun muss sich der DRK Ortsverein Ringingen noch um die Finanzierung kümmern. Alleine können sie die Anschaffung nicht stemmen.

Der DRK Ortsverband Ringingen muss Änderungen in seinem Fuhrpark vornehmen. Der Mannschaftstransportwagen (MTW) ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Das ist nicht ganz billig, weshalb das DRK nun auf die Stadt Burladingen zugeht. Der Gemeinderat wird in der Sitzung am kommenden Donnerstag über eine finanzielle Unterstützung beraten und abstimmen.

In den bereits vorliegenden Beschlussunterlagen wurden bereits Informationen zum bisherigen Mannschaftswagen und zum Anliegen des DRK zusammengetragen. Demnach stammt der aktuelle MTW aus dem Jahr 2007 und verfügt über neun Sitzplätze.

Erhebliche Rostschäden am Fahrzeug

Das Fahrzeug wird als Mannschaftstransportwagen, Hilfs-Einsatzleitwagen (ELW) und – in der Zeit, in der der Wechsellader (Gerätewagen) nicht zur Verfügung stand – auch als Materialtransporter eingesetzt.

Die vielen Einsätze des Fahrzeugs gingen nicht spurlos an dem Auto vorbei: „Das Fahrzeug weist zwischenzeitlich erhebliche Rostschäden auf, das Getriebe verliert Öl, und es gibt Probleme mit der Kardanwelle“, heißt es in den Beschlussunterlagen.

Ein neues Fahrzeug – ein Mercedes-Benz Sprinter mit acht Sitzplätzen – wurde bereits bestellt und wird voraussichtlich im November dieses Jahres noch ausgeliefert. So weit so gut, allerdings ist die Anschaffung mit erheblichen Kosten verbunden.

So belaufen sich die Kosten des Fahrzeugs laut Unterlagen auf 68 000 Euro. Hinzu kommen noch mal gut 66 000 Euro für den Ausbau, so dass der Wagen den Fahrzeugrichtlinien des DRK-Kreisverbandes entspricht. 135 000 Euro gilt es also zu stemmen.

DRK bittet die Stadt um 5000 Euro

Das schafft das DRK nicht alleine. Durch drei Spenden aus dem Stadtgebiet sind bereits 15 000 Euro eingegangen. Außerdem erhoffe sich der Ortsverein noch eine finanzielle Unterstützung durch den DRK-Kreisverband in Höhe von 10 000 Euro.

Die Stadtverwaltung Burladingen bittet der Ortsverein ebenfalls um finanzielle Unterstützung in Höhe von 5000 Euro. „Der Erlös des letztjährigen Afterworks von Stadtverwaltung und Gemeinderat war aufgrund des sehr schlechten Wetters leider deutlich geringer als erwartet, so dass im letzten Jahr nur 500 Euro für die Beschaffung des MTW im Rahmen der Blutspendegala an den Ortsverband übergeben werden konnten“, ist in den Unterlagen zu lesen.

Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Peter Spallinger, sowie Bereitschaftsleiter Frank Löffler stehen als Gremiumsmitglieder in der Sitzung am Donnerstagabend selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Viel Technik wird noch verbaut

Im Gespräch vorab mit unserer Redaktion betonte Löffler die Wichtigkeit dieses Fahrzeugs. „Rund 30 Einsätze haben wir im Jahr mit diesem Fahrzeug. Durch die weiteren Ausbauten wird das Einsatzspektrum dann noch mal erhöht.“

Neben der reinen Transportfunktion wird noch einiges an Technik im Fahrzeug verbaut – etwa Funkgerät und ein Lichtmast. „Damit stellen wir uns bestmöglich für die Zukunft auf und bringen die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr in Burladingen noch weiter voran“, sagt Löffler.

Typische Einsatzszenarien, bei denen der Transportwagen genutzt wird sind unter anderem Sanitätsdienste und größere Einsatzlagen, wenn viel Personal von A nach B gebracht werden muss. Das neue Fahrzeug soll ebenfalls am DRK-Haus in Ringingen untergebracht werden.