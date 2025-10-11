In Burladingen: Neuer Mannschaftswagen – DRK hofft auf Unterstützung der Stadt

Ein neuer Mannschaftstransportwagen ist bereits bestellt. Nun muss sich der DRK Ortsverein Ringingen noch um die Finanzierung kümmern. Alleine können sie die Anschaffung nicht stemmen.
Der DRK Ortsverband Ringingen muss Änderungen in seinem Fuhrpark vornehmen. Der Mannschaftstransportwagen (MTW) ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Das ist nicht ganz billig, weshalb das DRK nun auf die Stadt Burladingen zugeht. Der Gemeinderat wird in der Sitzung am kommenden Donnerstag über eine finanzielle Unterstützung beraten und abstimmen.