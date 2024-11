1 Das Fabrikgebäude in der Josengasse: Bauzäune sind bereits um das Haus herum aufgestellt. Foto: Eyckeler

Das Fabrikgebäude in der Josengasse soll abgerissen werden. Wir haben uns bei der Stadt Burladingen erkundigt, wann es denn losgeht.









Aktuell ist es noch ruhig in der Burladinger Josengasse. Das alte Fabrikgebäude in der Straße ragt noch immer in die Höhe. Bauzäune rund um das Gebäude hindern am Eintritt. Bald soll das Gebäude aus dem Stadtbild entfernt werden. Wir haben uns nach dem Zeitplan erkundigt.