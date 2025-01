In Bösingen und Zimmern: So sieht der Insolvenzverwalter die Lage bei B.A.H.

1 In den Standort von B.A.H. Solutions in Bösingen wurden fünf Millionen Euro investiert. Foto: Cools

Die Nachricht kam überraschend: Für die Firmen B.A.H. Industrial Solutions in Bösingen und B.A.H. Personaldienste in Zimmern wurde Insolvenz angemeldet. Jetzt äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion der Insolvenzverwalter. Was erwartet die Mitarbeiter?









Die B.A.H. Industrial Solutions GmbH in Bösingen sowie die B.A.H. Personaldienste GmbH hatten kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember, Insolvenzantrag gestellt. Erst 2019 hatte B.A.H. Solutions im Gewerbegebiet Pfarrbrühl in Bösingen fünf Millionen Euro in eine große neue Produktionshalle und ein neues Bürogebäude investiert. Die Zeichen standen da auf Expansion.