In Bisingen und Steinhofen: Beschwerden über Friedhofspflege – Das sagt die Verwaltung

In Bisingen und Steinhofen

1 Zwei Leser haben sich jüngst über die Pflege des Friedhofes in Steinhofen beschwert. Foto: Benjamin Roth

Jüngst haben Leser die Pflege der Friedhöfe in Bisingen und Steinhofen kritisiert. Der Rasen werden nicht regelmäßig gemäht und wenn, dann geschehe dies unsachgemäß oder ungleich. Was sagt die Gemeindeverwaltung zu den Beschwerden?









Zwei Leserbriefe aus Bisingen haben kürzlich unsere Redaktion erreicht. Die Verfasser kritisieren darin den Zustand der Friedhöfe in Bisingen und Steinhofen. Hauptsächlich geht es um die Pflege der Rasengräber. Diese – so die Meinung der Leser – würden nicht regelmäßig gemäht werden. Und wenn doch, dann „unsachgemäß“ oder „ungleich“. Statt Rasengräbern könne man von „Wiesengräbern“ sprechen, so hoch stünde teilweise das Gras. Hinzu komme Unkraut, welches auf den Gräbern sprieße.