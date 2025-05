Leserin moniert Abzocke Ordnungsamt bittet Schüler zur Kasse

Derzeit laufen auch an den Schulen in Hechingen die Abschlussprüfungen. Parkplätze für die Autos der Schüler sind rar, findet unsere Leserin Simone Thoma. Sie beschwert sich, dass das Ordnungsamt nun Knöllchen an Prüflinge verteilt hat.