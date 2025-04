Da stehen sie nun, in Bisingen, Bitz und Dotternhausen: Drei neue Holzbänke, die zum Verweilen einladen und einen Moment der Rast ermöglichen. Produziert wurden diese von Schülerinnen und Schülern zweier Fachklassen - „Schreiner“ und „Zimmerer“ - der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen.

Die Bänke sind das Ergebnis der Sonderaktion „Spenden ist Ährensache“. Im Rahmen des Landkreisjubiläums kreierte die Bäckerinnung Zollernalb das 50’zgerle, ein regionales Dinkel-Bier-Brot. Ein Teil der September-Einnahmen wurde gespendet. Die Sparkasse Zollernalb bezuschusste ebenfalls das Projekt.

Daraus entstanden jetzt die drei von den Schülerinnen und Schülern handgefertigten Holzbänke. Unterstützung erhielten sie dabei von den Lehrkräften Harald Schäfer und Frank Jetter. Die Planung übernahm Abteilungsleiter Martin Groll.

Für erholsame Rastmomente

Die aus regionalem Akazienholz gefertigten Bänke sind jeweils in den drei Mittelbereichen des Kreises verteilt worden: in Dotternhausen auf dem kleinen öffentlichen Platz an der Hauptstraße/Kreuzung Festhallenstraße, in Bitz und in Bisingen-Zimmern. „Wir sind ein familienfreundlicher, dynamischer Kreis. Viele Menschen durchstreifen gerne unsere reizvolle Landschaft mit dem Rad oder zu Fuß“, sagte Landrat Günther-Martin Pauli. „Unsere neuen Bänke bieten nun die Möglichkeit für erfrischend erholsame Rastmomente.“ Daher bedankte er sich bei der Bäckerinnung Zollernalb, der Sparkasse Zollernalb sowie der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule für die Spende und das gelungene Gemeinschaftsprojekt.