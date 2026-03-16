In Beisein des Komponisten: Nagold feiert das Werk vor der Uraufführung

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen beeindruckte die Nagolder Zuhörer einmal mehr mächtig. Im Programm spielten auch familiäre Bande eine Rolle.
„Scherzo fantastique“ von Josef Suk und die 7. Sinfonie d-Moll von Antonin Dvořak umrahmten die Uraufführung des Klavierkonzerts von Eric Tanguy, dem „Composer in Residence“ (sozusagen Haus-Komponist) der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Der Tscheche Suk war Schwiegersohn von Dvořak, und der Franzose Tanguy ist mit der ungarischen Pianistin des Abends, Suzana Bartal, verheiratet. Die in Paris geborene, charmante (und verwandtschaftlich neutrale) Chefdirigentin Ariane Matiakh erwies sich als eine wahre Busenfreundin der Partitur und eine begnadete Interpretin, die ihre Musiker zu beflügeln vermag.