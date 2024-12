Martinshörner heulen – Zimmerbrand an Heiligabend

In Balinger Etzelbachstraße

1 Die Feuerwehr öffnet das Dach, um präziser löschen zu können. Foto: Dick

Gegen 13 Uhr an Heiligabend heulen die Martinshörner in Balingen: Ein Zimmerbrand in der Etzelbachstraße ruft Feuerwehr, Polizei und DRK auf den Plan.









Wie Stadtbrandmeister Florian Rebholz erklärte, war ein Brand in einem Zimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Flammen hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr schon bis in den Dachstuhl hochgearbeitet.