Mehr Buden, mehr Platz: Am Wochenende verwandelt sich die Balinger Innenstadt in einen adventlichen Treffpunkt.

Die Adventszeit wird in Balingen traditionell mit dem Christkindlesmarkt eingeläutet. In diesem Jahr erwartet die Besucher laut Stadtmitteilung eine Mischung aus Altbekanntem und einem neuen Konzept.

Vom Kirchplatz über den Marktplatz, die Fußgängerzone und die Färberstraße erstreckt sich der Christkindlesmarkt bis hin zur Plaza.

Am Marktplatz sind als zentraler Treffpunkt verschiedene kulinarische Angebote platziert. „Auf dem ganzen Gelände finden sich aber natürlich wunderbare Gelegenheiten zum Essen und Trinken“, heißt es. Auf dem Kirchplatz und um die Stadtkirche herum wird es ein kunsthandwerkliches Angebot geben.

120 Stände auf Christkindlesmarkt

„Der von unter 90 auf knapp 120 Stände deutlich gewachsene Christkindlesmarkt wird die Balinger Innenstadt wunderschön illuminiert von ihrer besten Seite zeigen“ verspricht die Stadt.

Neu ist aus Gründen der Vereinfachung und Nachhaltigkeit der Verzicht auf das bisher übliche Pfandsystem. Stattdessen wird darum gebeten, eigene Tassen mitzubringen. Es können an den Ständen aber auch Tassen käuflich erworben werden.

Busse zwischen Gehrn und Innenstadt

Den kostenlosen Buspendelverkehr vom Gewerbegebiet Gehrn in die Innenstadt wird es weiterhin geben.

Die Busse pendeln am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr in kurzen Abständen. „Wir empfehlen auf den Parkplätzen beziehungsweise an der Sparkassen-Arena zu parken und die Busse zu nutzen.“

Alternativ stehen auch in der Innenstadt die gewohnten Parkflächen zur Verfügung. Diese werden um zusätzliche Parkplätze im Parkhaus Arbeitsagentur/Stingstraße erweitert, indem dort das Untergeschoss geöffnet wird.

Kunsteisbahn auf der Plaza

Es bleibt in diesem Jahr aber nicht beim Christkindlesmarkt an einem Wochenende. Bis zum 22. Dezember wird auf der Plaza die Kunsteisbahn täglich von 16 bis 21 Uhr geöffnet sein.