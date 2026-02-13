In Balingen: Mey Generalbau schafft 20 neue Arbeitsplätze

In Weilstetten entsteht ein neuer Standort mit Büros, Lagerhalle und Werkstatt. Der Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen.
Traditionsunternehmen im Schwabenland haben es dieser Tage nicht leicht. Während die Insolvenzwelle durch Baden-Württemberg schwappt, vergrößert sich Mey Generalbau mit Sitz in Tübingen. Geschäftsführer Achim Mey steht neben Weilstettens Ortsvorsteher Thomas Meitza und strahlt in die Kamera. In der Hand hält er den Kaufvertrag für das Gewerbegrundstück in dem Balinger Stadtteil. „Es ist der Start eines neuen Kapitels“, verkündet Mey in dem Instagram-Beitrag. Das Unternehmen gehe in Balingen mit Mut, Vision und echter Begeisterung voran, heißt es weiter. Die Abwicklung sei unkompliziert verlaufen.