In Balingen: Mey Generalbau schafft 20 neue Arbeitsplätze

In Weilstetten entsteht ein neuer Standort mit Büros, Lagerhalle und Werkstatt. Der Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Traditionsunternehmen im Schwabenland haben es dieser Tage nicht leicht. Während die Insolvenzwelle durch Baden-Württemberg schwappt, vergrößert sich Mey Generalbau mit Sitz in Tübingen. Geschäftsführer Achim Mey steht neben Weilstettens Ortsvorsteher Thomas Meitza und strahlt in die Kamera. In der Hand hält er den Kaufvertrag für das Gewerbegrundstück in dem Balinger Stadtteil. „Es ist der Start eines neuen Kapitels“, verkündet Mey in dem Instagram-Beitrag. Das Unternehmen gehe in Balingen mit Mut, Vision und echter Begeisterung voran, heißt es weiter. Die Abwicklung sei unkompliziert verlaufen.​

Direkt an der B463 „Balingen zeigt, wie moderne Wirtschaftsförderung funktioniert: nicht nur reden – sondern auch machen“, heißt es in dem Post weiter. Hinter Stocken, direkt an der B463, soll der Neubau entstehen. Warum fiel die Wahl auf das Grundstück in Weilstetten? Zum einen wegen der guten Verkehrsanbindung und zum anderen wegen der „sehr guten Sichtbarkeit durch die direkte Lage an der B463“, erklärt Unternehmenssprecherin Katja Kiene gegenüber unserer Zeitung.

Geplant sind neben 25 Büroarbeitsplätzen auch eine Lagerhalle mit Werkstatt. Ganze vier Abteilungen sollen dort künftig untergebracht werden: Wasserschadensanierung, Bauleitung, Trocknungstechnik und die Leckageortung. Der Neubau in Weilstetten gehöre zur sogenannten Zukunftsoffensive des Unternehmens, so Kiene. In Balingen entstehen am Standort 20 neue Arbeitsplätze.

Expansionspläne in einer krisengeplagten Bauwirtschaft sind ungewöhnlich. Bei Mey Generalbau sind sie das Ergebnis eines Strategiewechsels. Das einstige Kerngeschäft – schlüsselfertiges Bauen, Renovierungen und Modernisierungen in der Region – ist schon lange nicht mehr das einzige Standbein. Der größere Geschäftsbereich ist inzwischen die Schadenssanierung.

Spatenstich noch dieses Jahr

Balingen ist bereits seit 2020 einer der Unternehmensstandorte. Seit Anfang 2025 ist die Unternehmensgruppe zudem Namenssponsor der größten Sporthalle der Eyachstadt und damit prominent im hiesigen Landkreis vertreten.

Der Spatenstich sei noch in diesem Jahr geplant. „Nach dem Kauf starten wir jetzt mit der Genehmigungsplanung. Der geplante Baubeginn ist noch in diesem Jahr.“ Welche Bedeutung hat der neue Standort für das Unternehmen? Zum einen sollen die Arbeitsabläufe künftig noch effizienter gestaltet werden, antwortet Kiene. Vor allem will Mey Generalbau aber die Zukunftsfähigkeit im Zollernalbkreis sichern – indem sie das Expansionspotenzial voll ausschöpfen. Der bisherige Standort in der Goethestraße ist für das wachsende Unternehmen zu klein geworden.

Bei der Umsetzung des Neubaus setzt Mey Generalbau konsequent auf regionale Partner. Katja Kienle: „Wir arbeiten ausschließlich mit einem großen regionalen Unternehmensnetzwerk zusammen.“ Auf diese Weise wolle man nicht nur den Neubau professionell gestalten, sondern auch die lokale Wirtschaft stärken.

Die Planung übernimmt Architekt Till Wäschle aus Balingen, der bereits zahlreiche Projekte in der Region realisiert hat. Darunter das Parkhaus für die Sparkasse Zollernalb in der Eyachstadt sowie das Entwicklungszentrum für den Büromöbelhersteller „Interstuhl“. Der Neubau in Weilstetten markiert den nächsten Schritt in der Entwicklung von Mey Generalbau. In dem Instagram-Beitrag beschreibt das Team den Neubau als ein Zeichen für Verlässlichkeit und zügiges Handeln – Eigenschaften, die in der heutigen Zeit besonders gefragt seien.