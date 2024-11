In Balingen-Frommern

1 Die Balinger Polizei sucht einen Senioren aus dem Stadtteil Frommern. Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein größeres Polizeiaufgebot gibt es an einem Frommerner Seniorenheim – dort wird ein Bewohner vermisst.









Mit mehreren Streifen hat die Polizei am Sonntagmittag in und um ein Seniorenheim in Frommern nach einem vermissten Bewohner gesucht.

Eine Polizeisprecherin vom Polizeipräsidium in Reutlingen sagte, dass man aktuell noch nicht von einem echten Vermisstenfall ausgehe, da das Gebäude sehr groß sei. Lesen Sie auch „Derzeit sind die Kollegen noch dabei, das Wohnheim ordentlich nach dem Senior zu durchsuchen“, so die Polizeisprecherin weiter. Sollte es im Laufe des Tages Neuigkeiten aus Frommern geben, wird an dieser Stelle berichtet.