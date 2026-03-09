In Baden-Württemberg gesichtet: Lichtspektakel am Himmel – Meteorit auch im Südwesten zu sehen

Ein Meteorit hält die Menschen in Deutschland in Atem. Anrufer bei der Polizei in Baden-Württemberg berichten von einem „Leuchtball“ und einem „Feuerschein am Himmel“.
Ein hell leuchtender Meteorit hat am Sonntagabend viele Menschen in Westdeutschland in Atem gehalten. Auch in Baden-Württemberg war ein Feuerball am Himmel zu sehen. In der Nacht erhielt die Polizei im Nordwesten des Landes zahlreiche Anrufe zu dem mysteriösen Leuchtschein am Horizont, bestätigten die Lagezentren der Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn und Karlsruhe. Auch in Südbaden sei der Meteorit Augenzeugen zufolge zu sehen gewesen.