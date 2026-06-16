In Bad Teinach-Zavelstein: So sichert die Stadt die Hausarztversorgung vor Ort

1 Die Versorgung mit Hausärzten auf dem Land wird immer schwieriger (Symbolbild). Foto: Sebastian Kahnert/dpa Um die medizinische Versorgung vor Ort zu sichern, wird Bad Teinach-Zavelstein Mitglied der Mednos-Genossenschaft.







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Die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird zunehmend eine Herausforderung. Auch im Kreis Calw finden einige Praxen seit Jahren keine Nachfolger. Um dieser Entwicklung frühzeitig entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2019 die Mednos-Genossenschaft gegründet. Ziel der Genossenschaft ist es, hausärztliche Medizinische Versorgungszentren zu betreiben. Gestartet mit zwei Praxen in Calw und Ostelsheim, betreibt die Genossenschaft inzwischen sieben hausärztliche Praxen in Calw, Ostelsheim, Wildberg, Schömberg, Straubenhardt und in Bad Teinach. Die Praxis in Bad Teinach wird seit Mai 2025 von Andreas Herbster geleitet – er übernahm diese von der ehemals praktizierenden Ärztin Ulrike Günther.