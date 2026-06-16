In Bad Teinach-Zavelstein: So sichert die Stadt die Hausarztversorgung vor Ort
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Die Versorgung mit Hausärzten auf dem Land wird immer schwieriger (Symbolbild). Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Um die medizinische Versorgung vor Ort zu sichern, wird Bad Teinach-Zavelstein Mitglied der Mednos-Genossenschaft.

Die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird zunehmend eine Herausforderung. Auch im Kreis Calw finden einige Praxen seit Jahren keine Nachfolger. Um dieser Entwicklung frühzeitig entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2019 die Mednos-Genossenschaft gegründet. Ziel der Genossenschaft ist es, hausärztliche Medizinische Versorgungszentren zu betreiben. Gestartet mit zwei Praxen in Calw und Ostelsheim, betreibt die Genossenschaft inzwischen sieben hausärztliche Praxen in Calw, Ostelsheim, Wildberg, Schömberg, Straubenhardt und in Bad Teinach. Die Praxis in Bad Teinach wird seit Mai 2025 von Andreas Herbster geleitet – er übernahm diese von der ehemals praktizierenden Ärztin Ulrike Günther.

 

Standortkommunen stärker beteiligen

Angesichts des kontinuierlichen Wachstums sieht der Vorstand der Genossenschaft die Notwendigkeit, die organisatorischen Strukturen weiter auszubauen und auf breitere Beine zu stellen, erklärt Bürgermeister Markus Wendel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb entstand der Vorschlag, dass sich die Standortkommunen künftig stärker an der Genossenschaft beteiligen und Mitglieder werden – demnach auch Bad Teinach-Zavelstein. Die Gemeinderatsmitglieder stimmten geschlossen dem Vorschlag der Verwaltung zu, einen Geschäftsanteil für 1000 Euro zu erwerben und damit Genosse zu werden.

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Birgt die Entscheidung künftig ein finanzielles Risiko? Häufig gilt bei Genossenschaften nämlich die sogenannte Nachschussverpflichtung. Und die regelt, dass Mitglieder im Fall von finanziellen Problemen zusätzlich Geld einzahlen müssen, wenn das vorhandene Vermögen der Genossenschaft nicht ausreicht. Doch Wendel beruhigte: Die Stadtkasse werde nicht weiter belastet, denn eine Nachschussverpflichtung sei in diesem Fall vertraglich explizit ausgeschlossen. Durch die Entscheidung, Genosse zu werden, kann die Stadt überdies künftig mitwirken und hat ein Stimmrecht in der Generalversammlung.

 