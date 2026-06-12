In Bad Teinach-Zavelstein: Kindergarten, Ganztag, Ferienbetreuung – was Familien jetzt wissen müssen

Bad Teinach-Zavelstein ist für den Ganztag gerüstet. Wir wissen zudem, was sich bei den Kindergärten ändert und wie viel Eltern bald mehr bezahlen müssen.
Kindergartenordnung, Gebühren, Ganztags- und Ferienbetreuung: In diesen Punkten hat die Stadt neue Strukturen „zusammengeschmiedet“, wie es Bürgermeister Markus Wendel formulierte.
Was den Alltag der jüngsten Bürger betrifft, hat der Gemeinderat von Bad Teinach-Zavelstein einiges angepackt. Oder, teilweise anpacken müssen. So sind alle Kommunen bundesweit ab September dieses Jahres verpflichtet, Ganztagsbetreuung für die erste Klasse anzubieten. 2027 müssen Gemeinden und Städte dann auch die Ganztagsbetreuung für Zweitklässler sicherstellen, 2028 für Drittklässler und 2029 kommt die vierte Klasse dazu.