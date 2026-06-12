In Bad Teinach-Zavelstein: Kindergarten, Ganztag, Ferienbetreuung – was Familien jetzt wissen müssen

Bad Teinach-Zavelstein ist für den Ganztag gerüstet. Wir wissen zudem, was sich bei den Kindergärten ändert und wie viel Eltern bald mehr bezahlen müssen.

Kindergartenordnung, Gebühren, Ganztags- und Ferienbetreuung: In diesen Punkten hat die Stadt neue Strukturen „zusammengeschmiedet“, wie es Bürgermeister Markus Wendel formulierte.

Was den Alltag der jüngsten Bürger betrifft, hat der Gemeinderat von Bad Teinach-Zavelstein einiges angepackt. Oder, teilweise anpacken müssen. So sind alle Kommunen bundesweit ab September dieses Jahres verpflichtet, Ganztagsbetreuung für die erste Klasse anzubieten. 2027 müssen Gemeinden und Städte dann auch die Ganztagsbetreuung für Zweitklässler sicherstellen, 2028 für Drittklässler und 2029 kommt die vierte Klasse dazu.

Betreuung bis 15.45 Uhr möglich Bad Teinach-Zavelstein ist dafür gerüstet: „Wir liefern da“, sagte der Bürgermeister. Nicht nur durch zusätzliches Personal für die Ganztagsbetreuung, auch durch passende Räumlichkeiten. Die alte Hausmeisterwohnung wird für diesen Zweck umgebaut – im Juli soll alles parat sein. Dass die Stadt eine Ganztagsbetreuung anbieten muss, steht außer Frage, doch wird die überhaupt gebraucht? „Wir sind gespannt, wie viele Kinder kommen“, so Wendel in der jüngsten Sitzung. Zwischen fünf und acht Kinder sind es Stand jetzt, die das Angebot ab September nutzen werden. Es kann zwischen drei oder fünf Tagen Betreuung gewählt werden – die Zeiten belaufen sich von 7.45 Uhr bis maximal 15.45 Uhr.

Stadt bezuschusst das Mittagessen

Momentan ist in der Stadt das Konzept „Verlässliche Grundschule“ verankert – das ist eine Betreuung unmittelbar nach dem Unterricht. Um dieses Angebot mit dem Ganztag zu verzahnen, können Eltern künftig nur noch zwischen drei oder fünf Betreuungstagen wählen. Die monatlichen Kosten: Für drei Tage Betreuung sind 45 Euro veranschlagt, für fünf Tage 55 Euro.

Mittagessen gibt’s für die Kinder in der Ganztagsbetreuung – wenn gewünscht auch für die Kinder in der „Verlässlichen Grundschule“ – täglich von einem örtlichen Gastronomen. Pro Essen sind 6,36 Euro fällig – Eltern bezahlen aber nur fünf Euro, die übrigen Kosten übernimmt die Stadt. „Es ist uns etwas wert, dass Kinder gutes, frisch gekochtes, regionales Essen bekommen“, sagte der Bürgermeister.

Für die Ferienbetreuung hat sich Bad Teinach-Zavelstein mit Neubulach zusammengetan. In Kooperation mit der Waldhaus-Jugendstiftung wird in der Nachbarstadt in den Ferien eine achtstündige Betreuung angeboten, für 90 Euro pro Woche inklusive Mittagessen.

Kindergartenordnung gibt klare Regeln

Auch um die Kleinsten der Stadt ging es in der Sitzung. Genauer gesagt um deren Alltag im Kindergarten. An- und Abmeldung, Bezahlung, Kindergarteneintritt und ‑austritt wurden jahrzehntelang unkompliziert, ohne schriftliche Regeln, gehandhabt. Aber „diese schönen, goldenen Zeiten sind bei uns vorbei“, meinte Wendel. Einzelne Fälle, in denen Diskussionsbedarf von Elternseite her bestand, sorgen nun dafür, dass die Stadt eine Kindergartenordnung auf den Weg bringt. Und die „regelt das, was auch bisher galt“, eben die „Rahmenbedingungen ab Beginn des Kindergartenlebens“, wie der Bürgermeister ausführte. Wendel ergänzte mit einem Schmunzeln: „Alles, was da drinsteht, gebietet einem der gesunde Menschenverstand sowieso.“ Aber jetzt steht es eben auf Papier, schwarz auf weiß.

In der Krippe sind viele Plätze frei

Und noch eine Entscheidung in Sachen Kindergarten fiel: Eltern müssen ab September 4,5 Prozent mehr bezahlen, ab September 2027 wird um vier Prozent aufgestockt. Bad Teinach-Zavelstein richtet sich damit nach den Empfehlungen des Gemeindetages. Für einen Platz im Kindergarten von drei bis sechs Jahren bedeutet das eine Erhöhung von 174 auf 182 Euro, für fünf Tage Betreuung in der Kinderkrippe steigt der Beitrag von 353 auf 402 Euro. Wendel wies darauf hin, dass seit September 2025 bis September dieses Jahres in der Krippe bereits eine halbe Stunde mehr Betreuung angeboten wird, diese aber noch nicht im Beitrag verlangt wird.

In den beiden Krippengruppen der Stadt gibt es noch reichlich Platz: „Die Anmeldezahlen in der Krippe lassen zu wünschen übrig“, sagte der Bürgermeister. Es gebe teilweise eine Betreuung von zwei Kindern durch eine Erzieherin. Die Geburten gehen auch in der Stadt zurück – das ist ein bundesweites Phänomen. Bei den Drei- bis Sechsjährigen ist die Stadt „voll bis unters Dach“. Doch Wendel betonte: „Jeder, der einen Platz will, kriegt einen.“

Alle Entscheidungen fielen einstimmig und das gesamte Kindergarten- und Ganztagsbetreuungskonzept ist für Wendel „ein rundes Paket, mit dem wir auf den Markt gehen“. Doch manches bleibt laut Bürgermeister eine „Blackbox“ – denn er ist etwa mit Blick auf die Ganztagsbetreuung „gespannt, wie es gebraucht wird“.