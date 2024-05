In Bad Liebenzell erwischt

1 Die Polizei ermittelt gegen einen 27-Jährigen wegen Trunkenheit am Steuer. Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Donnerstagabend haben Polizisten einen stark alkoholisierten Mann in Bad Liebenzell angetroffen. Vermutlich fuhr er vorher noch Auto.









Link kopiert



Stark alkoholisiert ist ein 27-Jähriger an seinem Auto am Donnerstagabend in Bad Liebenzell von der Polizei angetroffen worden.