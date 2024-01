In Bad Herrenalb: Therme wird wohl Anfang Mai geschlossen

1 Der Architekt Karl Heinz Angst aus Tübingen schuf 1971 die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb. Die Architektur des Thermalbads markierte den Übergang von Badeanstalten alter Bauart zu Erholungsbädern moderner Prägung. Foto: Kugel

Umbau und Sanierung: Der offiziellen Bauantrag soll im März gestellt werden. Jetzt heißt es noch zwei Gutachten abzuwarten.









Link kopiert



Wie geht es in Sachen Sanierung und Umbau weiter mit der Siebentäler Therme? Ende September vorigen Jahres wurde auf Nachfrage mitgeteilt: Man befinde sich in der Leistungsphase vier (Genehmigungsplanung), „damit die Baugenehmigung beantragt werden kann“. In diesem Abschnitt werde die bisherige Kostenplanung, die eine Grobkostenplanung sei, verfeinert. Man gehe davon aus, „dass wir im Januar 2024 den Bauantrag stellen können und dann kommt es darauf an, wie lange dieses Verfahren dauert“. Mit den Vorarbeiten, zum Beispiel Rückbauten, solle April/Mai 2024 begonnen werden. Der Baubeginn sei aktuell auf Ende Juli 2024 geplant – abhängig von der Baugenehmigung.