In Altensteigs Stadtkirche: Kinderchor singt für nepalesische Schüler

1 Der Oberstimmenchor des Altensteiger Christophorus-Gymnasiums umfasst etwa 35 junge Sängerinnen und Sänger. Foto: Maria Kosowska-Németh

„Singen – Freude bringen“ lautet das Motto des Altensteiger Christophorus-Kinderchores. Diese Freude teilte das Ensemble von Wolfgang Weible mit dem Publikum in der Altensteiger Stadtkirche und nachfolgend auch in der Schlosskapelle des Schlosses Solitude in Stuttgart.









Der Spenden-Erlös der beiden Benefiz-Konzerte ging an die Deutsch-Nepalische Hilfsgemeinschaft. Die 1979 in Stuttgart gegründete Organisation unterstützt mit zweckgebundenen Mitteln mehrere Einzelprojekte in dem schwach entwickelten, zwischen Indien und China gelegenen Land. Einer der Schwerpunkte der gemeinnützigen Arbeit von DNH ist die Förderung der kindgerechten Bildung (vor allem in entlegenen Bergregionen) sowie die Erhöhung der Chancengleichheit in der durch das hinduistische Kastensystem beherrschte 30-Millionen-Gesellschaft.