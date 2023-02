1 Die Sendewelle veranstaltet am heutigen Samstag einen Umzug in Altdorf. Foto: Decoux/Sandra Decoux-Kone

Gleich zwei große Umzüge halten Ettenheim am Wochenende in Atem: Die Sendewelle Altdorf veranstaltet am heutigen Samstag, 18. Februar, ihren traditionellen, großen Fasent-Samstag-Umzug. Umzugsmeister Christian Hiller konnte schon mit circa 1300 Teilnehmern eine stattliche Zahl an Fuß-, Musik- und Wagengruppen auf seiner Umzugsliste vermerken. Der närrische Lindwurm wird sich pünktlich um 14.11 Uhr durch Altdorfs Straßen manövrieren. Rund um den Narrenbrunnen und dem Sonnenplatz bieten die Altdorfer Vereine ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken an. Die Narrenzunft verleiht dem neu gestalteten Schulhof einen Narrendorf ähnlichen Charakter und bietet hier mit feinen Speisen, ausgewählten Getränken und einem Partyzelt alles was zur zünftigen Narrenfete gehört.

Von 12 Uhr bis 18 Uhr sind für den Umzug die Straßen voll gesperrt: Eugen-Lacroix-Straße, Joseph-Greber-Straße (bis/ab Münchgrundhalle), „Umrank“, Schmieheimer Straße, „Am Stock“, Mahlberger Straße (ab Einmündung „Am Stock“), Jakob-Dürrse-Straße (ab Einmündung Robert-Koch-Straße), Orschweierer Straße (ab Metzgerei Beck). Die Zufahrt über Schmieheimer und Wallburger Gasse ist nicht möglich. Des Weiteren gilt in den vorher genannten Straßen ganztägig ein absolutes Halteverbot. Für eventuelle Schäden an in diesen Bereichen abgestellten Fahrzeugen übernimmt die Zunft keine Haftung.

Das gesamte Dorf Münchweier ist gesperrt

Am Sonntag wird in Münchweier mit einem großen Umzug weiter gefeiert. Aufstellung ist in der Brogginger Straße, Ringstraße und Bettmattenstraße. Pünktlich um 14 Uhr soll sich der närrische Lindwurm über die Haupt-, Obere Straße- Kirchberg und Schulstraße in Bewegung setzen. Danach wird die Münchweirer Straßenfasent gefeiert.

In der Zeit von 12 bis 18 Uhr ist für diesen eine Vollsperrung eingerichtet, das heißt in dieser Zeit kann nicht in das Dorf und aus dem Dorf gefahren werden, auch innerhalb der Sperrung darf nicht gefahren werden. Von 11 bis 12 Uhr und von 18 bis 6 Uhr (Montagmorgen) wird die Hauptstraße gesperrt sein, es wird eine Umleitung über die Obere Straße eingerichtet. Es ist daher wichtig, dass auf allen Aufstellungs- und Umzugsstraßen keine Fahrzeuge während diesen Zeiten geparkt werden. Motorisierte Besucher sollten also rechtzeitig anreisen. Von Wallburg kommend darf nur entlang des Radweges geparkt werden, auf dem Radweg ist das Parken gänzlich verboten.

Ordner werden die Parkenden einweisen. Die Anfahrt von Osten wird dadurch erschwert, dass in Bleichheim auch eine Sperrung bis circa 14.30 Uhr besteht, danach gibt es eine Umleitung über das Bleichtal.

Eine Hinweistafel und eine Absperrung, auf dem Streitberg, zeigen an, dass eine Durchfahrt, zu den genannten Zeiten, nicht möglich ist. Der Busverkehr wird nur am Morgen erfolgen, die weiteren Fahrten werden an diesem Tag entfallen.