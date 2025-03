1 Andreas Ammer von der Stadt Freudenstadt gratulierte Frieda Krenz zum 90. Geburtstag. Foto: Lothar Schwark

Auf 90 erfüllte Jahre blickte Frieda Krenz im Martin-Haug-Stift zurück.









Die Jubilarin wurde am 14. März 1935 in Alpirsbach geboren, wo sie auch zur Schule ging. Einen ersten schmerzlichen Einbruch in ihrem Leben gab es, als ihr Bruder im Alter von 18 Jahren am letzten Kriegstag des Zweiten Weltkriegs fiel.