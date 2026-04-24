In Allmannsweier: Rollerfahrer kracht in Gegenverkehr – und flüchtet von der Unfallstelle

Nachdem einem jugendlichen Rollerfahrer am Donnerstagabend in Allmannsweier ein „Stunt“ misslang, krachte er in den Gegenverkehr – und flüchtete dann vom Unfallort.
Die Beamten des Polizeipostens Schwanau sind nach einem Unfall in Verbindung mit einem waghalsigen Fahrmanöver eines mutmaßlich jugendlichen Rollerfahrers auf der Suche nach dem geflüchteten Unfallverursacher. Entsprechend den Schilderungen einer 62-jährigen Subaru-Lenkerin sei ihr am Donnerstagabend am Dorfende auf der Allmannsweierer Hauptstraße (L 104) aus Richtung Ottenheim gegen 18.15 Uhr ein Roller auf dem Hinterrad fahrend entgegengekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.