Mit gleich fünf Teilnehmern ist der SSV Lahr bei den Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin angetreten. Bester Lahrer war Manuel Tomm, der allerdings das Jahrgangsfinale als Zehnter verpasste. Ein Kunststück schaffte Nick Beratz. Er ist nun in allen vier Schwimmarten auf Bundesebene angetreten.

Die deutschen Jahrgangsmeisterschaft im Schwimmen sind in der Landeshauptstadt gestartet. Mit gleich fünf Athleten stellte das Aufgebot des Schwimm-Sport-Vereins Lahr den Lahrer Teilnehmerrekord von 2021 ein, als ebenfalls ein SSVL-Quintett am Start war.

Im dritten Jahr in Folge qualifiziert hatten sich im Vorfeld Lahrs 16-jährige Topschwimmer Manuel Tomm und Nick Beratz. Mit seiner Qualifikation über 50 Meter Brust schaffte Beratz das Kunststück, nun über jede der vier Schwimmarten auf Bundesebene angetreten zu sein.

Beratz blieb sowohl beim Brustsprint in 31,98 Sekunden als auch über seine aktuell favorisierte 100-Meter-Freistilstrecke in 53,86 Sekunden sowie über 50 Meter Schmetterling in 26,92 Sekunden im Bereich seiner persönlichen Bestzeiten. Mit Platz 13 über die Freistildistanz gelang Beratz seine bislang beste Platzierung bei einer deutschen Meisterschaft.

Die beste Lahrer Platzierung belegte wie in den Vorjahren Brustspezialist Tomm über 200 Meter, wo er in 2:30,82 Minuten, nach einer Vorbereitung mit vielen krankheitsbedingten Pausen, etwas hinter der Leistung der Vorjahre zurückblieb und anders als 2021 und 2022 das Jahrgangsfinale als Zehnter knapp verpasste.

Ebenfalls mit der Hypothek einer krankheitsbedingt nicht optimalen Vorbereitungsphase gingen die Debütanten Christian Toryanik und Danil Osipenko ins Rennen. Das 13-jährige Brusttalent Toryanik schaffte dementsprechend nur über die 50-Meter-Strecke in 36,23 Sekunden eine Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit.

Über die doppelte Distanz in 1:19,40 Minuten sowie die vierfache Distanz in 2:51,04 Minuten fehlte dem fleißigen Nachwuchsathleten die Kraft, das hohe Anfangstempo ins Ziel zu retten. Über beide Strecken war Toryanik jedoch mit Platz 16 bester Landesvertreter seines Jahrgangs.

Osipenko fiel in der Vorbereitung gleich zwei Wochen mit Infekt aus

Es galt es auch für den im Jahrgang 2008 startenden Osipenko, so wenig wie möglich hinter seiner Qualifikationszeit über 200 Meter Brust zurückzubleiben, die er in optimaler Form nach einem aufwendigen Trainingslager in den Osterferien erzielte. In der unmittelbaren Vorbereitung für Berlin fiel der großgewachsene Brustspezialist gleich für zwei Wochen infektbedingt aus. Mit großem Kämpferwillen gelang dem 14-Jährigen am Freitag in 2:39,41 Minuten seine bislang zweitbeste Zeit über die Strecke.

Die 15-jährige Artemis Raouzaiou komplettierte das Lahrer Aufgebot in der Hauptstadt. Die in Straßburg trainierende und für Lahr startende Französin verbesserte im Berliner Olympiabecken ihre Qualifikationszeit über 200 Meter Schmetterling auf 2:38,45 Minuten.

Erneut fehlten den SSVL-Topschwimmern in Vorbereitung auf die großen Meisterschaften die Trainingsmöglichkeiten in Lahr für eine optimale Wettkampfvorbereitung, da die heimischen Athleten anders als der Großteil der Konkurrenz auf Bundesniveau nach Schließung des Hallenbads Ende April auf das voll wetterabhängig beheizte Terrassenfreibad angewiesen sind. Dieses bietet bei einem kalten Mai wie dem diesjährigen keine ausreichende Wassertemperatur. Tomm und Beratz bereiteten sich weitestgehend in Straßburg auf die Bundesmeisterschaft vor.