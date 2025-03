1 Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr in Albstadt zu einem Wohnungsbrand alarmiert worden. Foto: Dunja Kuster

In Albstadt wurde die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Wohnungsbrand in der Lauterbachstraße alarmiert. Eine Matratze war in Brand geraten, Personen blieben unverletzt.









Die Feuerwehren Ebingen und Lautlingen wurden am Samstagmorgen zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Lauterbachstraße gerufen. Die Rede war von einer Rauchentwicklung in einer Lautlinger Wohnung.