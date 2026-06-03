In Albstadt: Gemeinderat bringt Konzept zur Schulentwicklung auf den Weg​

Ein Planungsbüro soll ein Schulentwicklungskonzept erarbeiten. Mit der Debatte um das Schulzentrum Lammerberg hängt die Entscheidung nicht zusammen.
Der Albstädter Gemeinderat behandelte jüngst einen Tagesordnungspunkt, der angesichts der derzeitigen politischen Diskussionen in der Stadt missverstanden werden könnte. Thema war die Weiterentwicklung der Schullandschaft, konkret die Ausschreibung eines gesamtstädtischen Schulentwicklungskonzepts mit einem Planungshorizont von zehn bis 15 Jahren in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro.