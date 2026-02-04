In Albstadt: Geburtstagsfeier bis Traumhochzeit – eine Expertin gibt Tipps

Helena Reimann aus Albstadt-Ebingen weiß, wie man den „schönsten Tag im Leben“ in Szene setzt. Locations und Partyservices sind rar und lange ausgebucht.
Ob Firmenevent, runder Geburtstag oder Traumhochzeit. Es sind die besonderen Tage, die besonders gefeiert werden wollen. Doch dabei gibt es viel zu bedenken: von der geeigneten Location über die festliche Dekoration und das Essen bis hin zur Unterhaltung. In den letzten Jahren ist dabei alles immer ein wenig pompöser geworden, weiß Helena Reimann, die aus diesem Grund ihren Service „Party Perfect“ in Ebingen betreibt. Vom einfachen Verleih von Dekorationsartikeln bis hin zum Rundum-Service steht die 43-Jährige ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.