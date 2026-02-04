In Albstadt: Geburtstagsfeier bis Traumhochzeit – eine Expertin gibt Tipps

Ob Firmenevent, runder Geburtstag oder Traumhochzeit. Es sind die besonderen Tage, die besonders gefeiert werden wollen. Doch dabei gibt es viel zu bedenken: von der geeigneten Location über die festliche Dekoration und das Essen bis hin zur Unterhaltung. In den letzten Jahren ist dabei alles immer ein wenig pompöser geworden, weiß Helena Reimann, die aus diesem Grund ihren Service „Party Perfect“ in Ebingen betreibt. Vom einfachen Verleih von Dekorationsartikeln bis hin zum Rundum-Service steht die 43-Jährige ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.​

„In den letzten acht bis zehn Jahren hat sich alles sehr gewandelt. Man feiert bewusster. Wenn man schon eine Party gibt, dann richtig. Man möchte etwas besonderes haben“, erklärt die Eventmanagerin, die viele Jahre nur die Feten im Familien- und Freundeskreis ausgestattet hat, bevor sie im Oktober vergangenen Jahres ihr Gewerbe anmeldete und die Homepage aufbaute. Sie möchte etwas von ihren Erfahrungen und ihrer Kreativität weitergeben und den Kunden eine große Last abnehmen.

Der große Tag im Leben schlechthin

Ob Geburtstage oder Firmenfeiern – hier gibt es oft ein Motto. Was aber eindeutig frühzeitiger und intensiver Planung bedarf, sind immer mehr die Hochzeiten. Viele junge Leute nehmen hierfür sogar eigens einen Kredit auf, weiß Helena Reimann. Wenn es gut läuft, kann man diesen mit den Geldgeschenken wieder auf einen Schlag zurückzahlen. Wenn es schlecht läuft, muss man am Defizit noch etwas länger abzahlen. Aber schließlich ist es für viele Paare der große Tag im Leben schlechthin. Er soll unvergesslich werden und das eben auch für die Gastgeber selbst. Wer sich um zu viel selbst kümmern muss, der hat oft nicht viel von der schönen Feier. Zumal solch ein Tag auch relativ schnell wieder zu Ende geht, wie die Partyveranstalterin weiß.

Die größte Hürde für Trauwillige ist oft die passende Location und auch der Partyservice. Von beidem gibt es gefühlt zu wenig und deshalb sind sie oft Monate im Voraus ausgebucht. Besonders wenn es um eine größere Anzahl an Gästen geht. Für dieses Jahr noch eine Location für eine Hochzeit finden? „Fast unmöglich“, meint Helena Reimann, „vielleicht weiter weg Richtung Stuttgart, aber dann wird es auch gleich viel teurer.“ Ihre Favoriten in Albstadt sind der Schlosssaal in Lautlingen oder das UDM80 in Ebingen – wenn es eine kleinere Gesellschaft ist, dann auch die Traufganghütte in Laufen.

Schönes Event auch mit kleinem Geldbeutel nötig

Viel hänge ab von der Anzahl der Gäste und dem eingeplanten Budget. Auch mit kleinem Geldbeutel könne man ein schönes Event vorbereiten, erläutert die zweifache Mutter, zumal der Trend eindeutig hin zum Leihen gehe. Allein schon wegen der Nachhaltigkeit. Man muss sich nicht Dekoration und Ausstattung selbst kaufen, was mit hohen Kosten und großen Lagermöglichkeiten verbunden ist. Ob Gestaltungselemente, Geschirr oder Geräte – man kann fast alles auch mieten oder leihen.

In Sachen Dekoration lag der Fokus lange Zeit auf Boho und Naturfarben. Inzwischen greift man eher wieder zu kräftigen oder pastelligen Farben. Ob Smaragdgrün oder Magentarosa oder dezentes Gelb-Rosa, man liebt es laut Helena Reimann wieder farbenfroher. Absolut wichtig ist auch die entsprechende Unterhaltung. Ob Diskjockey oder Band – am besten mit Moderation der Feier. „Die Stimmung kommt nicht von alleine. Das muss man den Profis überlassen. Man kocht ja auch nicht selbst, sondern bestellt den Partyservice“, erläutert die Fachfrau. Die Lautsprecherbox mit der Playlist verbinden, damit komme eben noch keine Stimmung auf.

Audio-Version mit Videos oder Sprachnachrichten

Und deshalb gebe es bei den Leuten, nicht erst seit Corona, eben auch die Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, um dafür auch mehr zu bekommen. Ob Candy-Bar oder Salty-Bar, auch mal beides kombiniert, ob Gin-Whiskey-Bar oder Cocktail-Station – beliebt sind derzeit auch die Slash-Eis-Variation für Erwachsene, die sich „Frozen Vino“ nennt oder „Frozen Aperol“. Statt des klassischen Gästebuchs gibt es eine Audio-Version mit Videos oder Sprachnachrichten. Seit Jahren boomt die Foto-Box, ob stilvoll oder lustig. Zwischendurch ein paar Highlights lockern die Feier auf. Immer wichtiger werde dazu die „Kinderecke“, da sich die Kleinen immer schneller langweilen und auch die Eltern gerne feiern würden. Ob Malen, Basteln, Hüpfburg oder Pool – „Es gibt nichts, was es nicht gibt. Eine Kinderbetreuung macht auch Sinn‘“, weiß Helena Reimann.

Eine schöne Dekoration schafft Atmosphäre

Ebenso beim Essen gibt es heutzutage viel zu berücksichtigen: vegan, vegetarisch, glutenfrei oder Kennzeichnung für Allergiker. „Früher musste nur genügend aufgetischt werden und es musste schmecken“, lacht die Expertin. „Wenn eine Feier gut organisiert ist, dann wird sie auch für die Gastgeber entspannter“, rät Helena Reimann dazu, die Organisation in professionelle Hände zu legen.

Eine schöne Dekoration schafft Atmosphäre und man sollte beim Herrichten auch immer genügend zeitlichen Puffer einplanen. Denn unverhofft kommt eben oft. Bei Unwägbarkeiten ist dann das Improvisationstalent gefragt. „Die persönliche Note steht heutzutage viel mehr im Vordergrund. Man macht sich Gedanken über Details und das macht die Feier dann auch zu etwas Einzigartigem.“