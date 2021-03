Einkaufen in Sindelfingen Ikea ist wieder offen – wie läuft der erste Tag?

Ikea macht Nägel mit Köpfen – und öffnet nach der langen Corona-Zwangspause an diesem Montag das Möbelhaus in Sindelfingen. Wie nehmen die Kunden den überraschenden Neustart an? Schon am Vormittag ist einiges los.