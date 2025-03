In absoluter Topform: Pedro Almeida Morais über seinen Lauf, Vertrag und den Faktor Murat Isik

1 Bereits vier Mal in diesem Jahr konnte Pedro Almeida Morais einen eigenen Treffer bejubeln. Auch im Hintergrund wird das Tor beklatscht. Foto: Kara

Pedro Almeida Morais ist im Moment ein absoluter Unterschiedsspieler bei der TSG Balingen. Mit unserer Redaktion hat er über den Faktor Murat Isik, seinen Vertrag und Simon Klostermann gesprochen.









Link kopiert



Seine Zukunft war in Sommer lange eine Hängepartie, am Ende konnte die TSG Balingen den Vertrag mit Pedro Almeida Morais aber verlängern. Ein Dreivierteljahr später lässt sich festhalten: Dies war eine sehr gute und wichtige Entscheidung. Morais glänzt im bisherigen Saisonverlauf mit zwölf Toren und drei Assists in 23 Einsäten – in den drei Begegnungen in diesem Jahr erzielte er schon vier Tore.