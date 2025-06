Ein Bundeswehr-Tornado war am Montag über dem Zollernalbkreis unterwegs. Das Luftfahrtamt erklärt die Hintergründe.

Dass Kampfjets der Bundeswehr den Zollernalbkreis überfliegen, ist nichts Ungewöhnliches. Mit ein Grund dafür: Die Burg Hohenzollern bei Bisingen wird häufig als Ziel gewählt, um den Flug nach Sichtflugregeln zu üben, weitestgehend ohne Nutzung elektronischer Orientierungshilfen.

Am Montagmorgen aber donnerte ein Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel in Rheinland-Pfalz über den Zollernalbkreis. Er war „im Rahmen eines angemeldeten Tieffluges mit einer Mindestflughöhe von 500 Fuß – zirka 150 Meter über Grund – im Süden von Deutschland unterwegs“. Das berichtet ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage.

Lesen Sie auch

Der Flugweg führte demnach von Schramberg nach Osten Richtung Gammertingen. „Dabei wurde der Bereich Balingen um 10:12 Uhr Ortszeit in einer Höhe zwischen 541 Fuß und 938 Fuß – zirka 165 Meter und 286 Meter über Grund – mit einer Geschwindigkeit von zirka 450 Knoten, etwa 833 Stundenkilometer, überflogen.“

165 Meter, das ist tatsächlich recht tief, wenn man den Flug mit weiteren vergleicht – und daher auch entsprechend laut.

Bundeswehr: Tiefflug in unverzichtbaren, festgelegten Ausnahmen

Grundsätzlich sei militärischer Flugbetrieb überall in Deutschland zulässig. Die einzuhaltende Mindesthöhe für Kampfflugzeuge beträgt laut Luftfahrtamt der Bundeswehr zirka 300 Meter über Grund.

Die für den militärischen Tiefflug geltende Mindesthöhe dürfe „in wenigen, aber unverzichtbaren, festgelegten Ausnahmen“ auf 500 Fuß (zirka 150 Meter) über Grund reduziert werden.

Dass es bei dem Übungsbetrieb auch um die verstärkte Verteidigungsfähigkeit geht, über die derzeit bundesweit debattiert wird, daraus macht der Sprecher keinen Hehl: „Die Streitkräfte müssen die Vorbereitung auf Einsätze zur Krisenbewältigung sicherstellen und gleichzeitig einen angemessenen Anteil zur Verteidigungsvorsorge gewährleisten“, wird als Grund genannt. „Das Bestreben, die Auswirkungen des militärischen Flugbetriebs zu minimieren, findet grundsätzlich dann seine Grenze, wenn negative Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu erwarten sind.“

Häufig werde an Simulatoren geübt. Dies sei jedoch nicht generell möglich. Der Sprecher betont: Die Durchführung von Ausbildungs- und Übungseinsätzen in einem realen Umfeld bleibe unumgänglich.

Bürgertelefon

Informationen für Bürger

Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 /8620730 sowie per E-Mail an FLIZ@bundeswehr.org können sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Fragen oder Beschwerden zum militärischen Flugbetrieb direkt an das Luftfahrtamt der Bundeswehr wenden. Als zentrale Ansprechstelle beantworten die Mitarbeiter der Flugbetriebs- und Informationszentrale (FLIZ) als Sonderleistung Fragen zum Thema Fluglärm und Tiefflug. Das Bürgertelefon steht montags bis donnerstags zwischen 8 und 17 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 12:30 Uhr zu Verfügung.