Die Veranstaltungsreihe „Impulse – gesunde Stadt Albstadt“ wird fortgesetzt mit dem Thema Sterben. Am Donnerstag, 13. März, ab 17 Uhr erklärt Friedhofsleiterin Silke Meboldt den letzten Gang mit einer Führung im Krematorium in Ebingen und erläutert die Bestattungsmöglichkeiten auf den Albstädter Friedhöfen.

Ein neues Veranstaltungsformat startet am 3. April im KulTurm und wird das Jahr über immer am ersten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr Möglichkeit zum Austausch bieten – unter dem Motto: „Miteinander im KulTurm – dabeisein und einfach mal vorbei schauen.“ Wie schaffen in anstrengenden Alltagssituationen Familien mit Kindern mehr Leichtigkeit in der Kommunikation? Dieser Frage geht am 8. Mai ab 19.30 Uhr Steffi Tusek nach. Sie ist Familiencoach und Lehrerin. Veranstaltungsort ist der junge Kunstraum im Ebinger Kunstmuseum. Markus Biche, stellvertretender Abteilungsleiter IT & QM, gibt am 24. Juli ab 19 Uhr Einblicke in die Digitalisierung und Vernetzung des Zollernalb-Klinikums. Veranstaltungsort ist das Zollernalb-Klinikum in Ebingen.

Gesundheitstage und Generation+ im Oktober

Weiter geht es mit den Albstädter Gesundheitstagen „Gesund & aktiv in Albstadt“ – dieses Jahr in der Ebinger Festhalle am 11. und 12. Oktober. Dort füllt sich die Halle mit Anbietern aus dem Gesundheits- und Fitnesssektor. Auf der Expertenbühne werden Gesundheitsthemen diskutiert. Für die Generation+ ist am Samstag, 25. Oktober, im Bildungszentrum Ebingen der Albstädter Aktions- und Infotag reserviert. Den Abschluss bietet am 10. November ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Andrea Maier-Nöth, Professorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen: „Achtsame Esskultur – wie schaffe ich das in jedem Alter“? Darmgesundheit, Entsäuerung und Zellpower stehen dabei auf ihrer Agenda.