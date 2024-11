Impro-Comedy: Finale Discounter-Staffel: Die letzte Party in Billstedt

Hamburg - Mit diesem Erfolg hat wohl kaum jemand gerechnet: Vor drei Jahren stellt der Streamingdienst Amazon Prime Video die erste Staffel der Impro-Comedy "Die Discounter" online - ohne allzu viel Werbung dafür zu machen. Doch die von drei jungen Hamburgern entwickelte Reihe wird schnell zum Überraschungshit. Nach vier Staffeln und einem Deutschen Fernsehpreis ist jetzt (vorerst) Schluss. Am Mittwoch gibt es die ersten sechs von zehn finalen Folgen zu streamen - der Rest folgt einen Tag vor Heiligabend.

Dabei läuft es zunächst überraschend rund bei "Feinkost Kolinski" im Hamburger Stadtteil Billstedt. Filialleiter Thorsten (Marc Hosemann) schreibt schwarze Zahlen, ist kundenfreundlich und steht kurz vor einer Beförderung. Sein Ziehsohn Titus (Bruno Alexander) arbeitet mittlerweile in einer anderen Filiale, fühlt sich dort aber nicht wohl. Die restlichen Supermarkt-Beschäftigten sorgen derweil wieder für reichlich Chaos. Der ansonsten eher einfach gestrickte Peter (Ludger Bökelmann) entdeckt etwa den Klimaschutz für sich - und klebt sich kurzerhand vor die Parkplatzeinfahrt.

Lesen Sie auch

Das Format, das als eine Art fiktionale Dokumentarserie im "Stromberg"-Stil gedreht wird, beeindruckt vor allem durch die improvisierten Dialoge und beiläufigen Blicke direkt in die Kamera. Dabei stechen vor allem Hosemann und Theater-Schauspieler Merlin Sandmeyer hervor, der den unsicheren Supermarktdetektiv Jonas brillant spielt. Der heimliche Star der Serie singt zum Abschluss sogar einen eigenen Song: "Party in Billstedt".

Das fiktive Treiben in einem ganz normalen Discounter hat es mittlerweile auch in die Werbung geschafft. Eine große Supermarktkette verpflichtete kürzlich für ihren alljährlichen Weihnachtsspot Hosemann als Filialleiter und kopierte den Stil der Serie.

Anke Engelke und Jan Böhmermann gehören zu den neusten Kolinski-Kunden

Auch die Fülle an Gaststars zeigt, wie beliebt die Serie selbst unter Prominenten ist. So haben unter anderem schon Fußballer Mats Hummels, Sänger Peter Fox oder der Produzent der Serie, Christian Ulmen, bei Kolinski eingekauft. In den neuen Folgen sind Anke Engelke, die Schauspieler Axel Milberg, Fahri Yardim und Jonas Nay, das Podcast-Duo Jan Böhmermann und Olli Schulz, Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Rapper Ski Aggu zu sehen.

Es ist erstaunlich, dass die jungen Zwillingsbrüder Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander, die das Buch, die Regie und den Schnitt übernehmen, die beliebte Serie nach der vierten Staffel beenden. Aber die jungen Serienmacher sind, auch dank des "Discounter"-Erfolgs, schwer beschäftigt und haben mittlerweile mehrere Formate entwickelt, darunter die Joyn-Impro "Intimate" und die ARD-Comedy "Players of Ibiza". Und sie schließen ein Comeback der "Discounter" explizit nicht aus. Dann würde die Supermarkt-Party in Billstedt doch noch etwas weitergehen.