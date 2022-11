Implaneum in Oberndorf

4 Zwei Bilder verschmelzen: Alexander Hopf zeigt im OP-Raum des Implaneums auf ein Flugzeug, das durch ein Gebiss geflogen ist. Foto: Constantin Blaß

Das Implaneum in Oberndorf ist optisch ein Hingucker – aber auch die größte Zahnklinik in der Region. Praxisleiter Alexander Hopf erklärt, wie sein Traum Realität geworden ist.















Link kopiert

Für den 63-Jährigen, der in Oberndorf geboren ist, war der Weg zum Implaneum kein einfacher Weg. Alexander Hopf über sein (R) im Doktortitel, Schlauch-Probleme, Spitzelversuche und Promis auf dem Zahnarztstuhl.

Herr Hopf, wenn man vor dem Implaneum steht, dann vermutet man das Gebäude aufgrund der Architektur eher in München oder Stuttgart als in Oberndorf. Täuscht der Eindruck?

Alexander Hopf: Nein, die Wahrnehmung stimmt. Für unsere Region ist es eher untypisch. Es gibt weit und breit keine Zahnklinik, die so groß, modern und erfolgreich agiert wie das Implaneum.

Im Impressum steht Dr. (R) Hopf. Was bedeutet das (R)?

Hopf: Das signalisiert, dass ich meinen Doktor-Titel in Rumänien erworben habe.

Wieso das?

Hopf: Ganz einfach, ich hatte zwar schon immer eine große Leidenschaft für Zahnmedizin, aber leider ein viel zu schlechtes Abitur. Ich habe in Deutschland keinen Studienplatz erhalten, also musste ich ins Ausland. Bukarest in Rumänien war damals die einzige Adresse in Europa, zu der ich durfte. Das war 1978.

Kein alltäglicher Weg. Wie war das damals?

Hopf: Zunächst gab es die Sprachbarriere, so dass ich ein komplettes Jahr Rumänisch lernen musste. Erst mit dem bestandenen Sprachtest durfte ich mich an der Universität einschreiben.

Sechs Jahre haben Sie in Bukarest studiert. Sprechen Sie noch rumänisch?

Hopf: Das gesamte Vokabular habe ich nicht mehr präsent. Aber für ein bisschen Smalltalk reicht es.

Welche Anekdoten gibt es aus der Zeit?

Hopf: Da gibt es einige. Ich wollte damals in meiner Wohnung eine Dusche reparieren und ein Stück Schlauch kaufen. In einem Geschäft wollte ich vier Meter Schlauch kaufen. Kurioserweise konnte der Verkäufer mit den vier Metern nichts anfangen, er wollte den Schlauch nach Gewicht verkaufen.

Wer wiegt schon einen Schlauch?

Hopf: Eben. Ich habe geschätzt und ihn um ein Kilo Schlauch gebeten. Der Verkäufer schnitt ein Stück Schlauch ab – es waren 850 Gramm. 150 Gramm zu wenig, also schnitt er ein zweites Stück ab und hat es einfach dazugelegt...

Kann man so machen.

Hopf: Die 850 Gramm Schlauch reichten leider nicht ganz aus. Also bin ich nochmal zurück in den Laden und habe zwei Kilo gekauft…

Wie war die politische Situation in Rumänien?

Hopf: Das war Ostblock pur. Der Sicherheits-Apparat des Ceaușescu-Regimes (Anm. d. Red.: Nicolae Ceaușescu war von 1965 bis zu seinem Tod 1989 ein neostalinistischer Diktator) hat einem genau auf die Finger geschaut. Es gab sogar Spitzel in den Universitätsklassen. Mit politischen Äußerungen musste man sehr vorsichtig sein.

Wie ging es weiter mit der Karriere als Zahnarzt?

Hopf: Nach der Rückkehr nach Deutschland habe ich als Assistent in einer Privatpraxis in Stuttgart angefangen, die sehr stark auf Implantologie ausgerichtet war. Die Implantologie war damals noch relativ am Anfang, war aber wirtschaftlich aufgrund der vielen Privatpatienten lukrativ.

Wann sind Sie nach Oberndorf zurückgekehrt?

Hopf: Das war Ende der 80er. Ich wollte wieder dorthin zurück, wo ich geboren wurde. Ich fing mit einer kleinen Praxis mit drei Behandlungszimmern an. 2006 hatte ich die Möglichkeit, in das damalige Volksbank-Gebäude umzuziehen. Das war ein Riesenschritt. Aber die Nachfrage war immer gut. 2019 habe ich das Gebäude erworben und dann zur Zahnklinik umgebaut.

Macht Sie die Entwicklung stolz?

Hopf: Ja, klar. Wobei es schon immer mein Traum gewesen ist. Deswegen habe ich erfolgreiche Zahnarztpraxen besucht, mich immer weitergebildet.

Unsere Empfehlung für Sie Unfall in Oberndorf Auto prallt gegen Fassade des Implaneums Ein Aufsehen erregender Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr am Oberndorfer Obertorplatz ereignet.

Wie wichtig ist es, selbst eine Leidenschaft für die Zahnmedizin und Implantologie zu besitzen?

Hopf: Man muss brennen für das Thema, sonst geht es nicht. Die Implantologie war schon immer faszinierend, weil dadurch Fälle, bei denen Prothesen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, gelöst werden konnten. Mittlerweile können wir fast jedem Patienten lebenslang zu festen Zähnen verhelfen. Das macht richtig Spaß.

Woher kommen Ihre Patienten?

Hopf: Aus dem Stuttgarter Raum, Bodensee, Baden-Baden, Schweiz… Wir haben Patienten in einem Umkreis von 150-200 Kilometern.

Patienten aus arabischen Ländern tendieren bei Behandlungen eher in Großstädte, aber lagen schon Prominente auf dem Zahnarztstuhl?

Hopf: Namen darf ich nicht nennen, aber wir hatten einen sehr bekannten Volksmusiker bei uns, auch Patienten aus der Filmbranche waren schon in Oberndorf. Aber der Großteil sind ganz normale Leute.

Sie haben nicht nur eine Leidenschaft für Implantologie, sondern auch fürs Fliegen. Wie ist es dazu gekommen?

Hopf: Als ich ein Kind war, ist mal ein alter Doppeldecker über unseren Garten geflogen, da habe ich schon gestaunt. Damals gab es noch die Lookheed Starfighter, die mit Überschall über uns hinwegdonnerten. Das war faszinierend, ich wollte unbedingt lernen zu fliegen.

Gesagt, getan?

Hopf: Mit 14 Jahren bin ich in den Segelfliegerclub eingetreten, mit 15 Jahren war ich das erste Mal allein in der Luft. Das war für mich aufgrund der Verantwortung, die ich als kleiner Kerl hatte, etwas Besonderes. Diese Zeit hat mich geprägt und aufgebaut.

Es ist nicht beim Segelflug geblieben…

Hopf: Ja, nach dem Studium habe ich den Motorflugschein gemacht, mittlerweile habe ich sogar eine Berechtigung, um Kunstflüge mit Loopings und Rollen durchzuführen.

Suchen Sie gezielt den Nervenkitzel?

Hopf: Ein Stück weit bin ich schon ein Adrenalin-Junkie. Etwas spannend darfs ruhig sein.

Stimmt es, dass Sie mal Ihre Belegschaft zum Fliegen eingeladen haben?

Hopf: Ja, 70-80 Prozent sind mit meinen befreundeten Pilotenkollegen und mir mitgeflogen.

Und die anderen 20-30 Prozent?

Hopf: Einige fliegen generell nicht, andere hatten Angst oder haben gesagt: "Fliegen? Bloß nicht mit meinem Chef.“