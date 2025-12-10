Implaneum in Oberndorf: Alex Hopfs Lebenswerk kommt in neue Hände

Die Oberndorfer Zahnklinik hat bis hin zur architektonischen Qualität einen besonderen Ruf. Auch darüber hinaus hat sich der Macher engagiert. Jetzt gibt er sein „Implaneum“ ab.
„Ich habe in jeder Beziehung meinen Traum verwirklicht. Eine solch erfolgreiche Zahnklinik aufzubauen und zu leiten, hat mir vom Start meines Zahnmedizinstudiums und meines Berufslebens vorgeschwebt“, resümiert Alex Hopf stolz und zufrieden, wenn er nun sein Lebenswerk, das „Implaneum“, vollständig in jüngere Hände übergibt.