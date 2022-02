1 Familien aus vielen Ländern kommen in den Schwarzwald, um ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen. (Symbolfoto) Foto: AdobeStock_Insta_photos

Das Impfzentrum in Obertal hat mittlerweile einen internationalen Bekanntheitsgrad erreicht. Familien aus vielen Ländern kommen in den Schwarzwald, um ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen.















Baiersbronn-Obertal - Mittlerweile melden sich sogar Interessenten aus den USA, weil die Impfstoffe dort für Kinder unter fünf Jahren derzeit nicht zugelassen sind, genau so wie in Deutschland. Allerdings ist es hierzulande möglich, auch jüngeren Kindern "off label", also auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern hin, trotzdem eine verringerte Dosis spritzen zu lassen.

Der Arzt Wolfgang von Meißner bestätigt die Mitteilung einer Familie aus den USA über den Nachrichtendienst "Twitter", die mit ihrer dreijährigen Tochter anreisen wollen. Es kämen Eltern mit ihren Kindern aus der Schweiz, aus Österreich, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien, Dänemark, Irland, Großbritannien und den USA. In Summe mache ihr Anteil jedoch "unter ein Prozent" aus.

Interessenten aus Übersee würden in der Regel jedoch nicht extra für die Impfung in den Flieger steigen. Manche verbänden den Abstecher in den Schwarzwald mit einer ohnehin geplanten Reise nach Europa, etwa nach Paris. Allerdings gebe es auch Interessenten, die ausschließlich für die Immunisierung kämen.

Spende für die Kaffeekasse

Und die Vergütung? "Für Kinder aus dem Ausland gibt es nur unter bestimmten Umständen eine Abrechnungsmöglichkeit", so der Arzt. "Zum Beispiel, wenn die Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben."

Angesichts der vergleichsweise geringen Zahl von Impfinteressenten aus dem Ausland gebe es auch andere Möglichkeiten. Im Impfzentrum in Obertal, das von den "Hausärzten am Spitzenhaus" in Baiersbronn, dem Medi-MVZ Obertal und der HG Health GmbH im ehemaligen Schwarzwaldsanatorium betrieben wird, bliebe täglich Vakzin übrig. "Wir verimpfen Impfstoffreste, die sonst entsorgt werden müssten", so Wolfgang von Meißner. Die Eltern würden dann "gerne eine Kleinigkeit in unsere Kaffeekasse stecken".