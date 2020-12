Impfzentrum in VS Personal wird jetzt gesucht

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Planungen für die Umbauten sind abgeschlossen. Nach landesweiten Planungen soll das Kreisimpfzentrum (KIZ) am 15. Januar in Betrieb gehen. Der Impfbetrieb soll von 7 bis 21 Uhr in zwei Schichten an sieben Tagen in der Woche durchgeführt werden. Die derzeit geplanten Schichten sind von 6 bis 14 Uhr sowie von 13.30 bis 21.30 Uhr. Für den Betrieb des Kreisimpfzentrums wird jetzt Personal gesucht.

Landrat Sven Hinterseh: "Es ist unser Anspruch, dass wir ein leistungsfähiges Kreisimpfzentrum in den Betrieb bringen. Ziel ist, dass wir pro Stunde 60 Personen impfen können, also pro Tag 750. Der Betrieb des Kreisimpfzentrums wird sehr personalintensiv sein." Verwaltungskräfte mit Verwaltungs- oder kaufmännischer Ausbildung, medizinische Fachkräfte, unter anderem medizinische Fachangestellte, Gesundheits- und Krankenpfleger oder medizinisches Personal mit einer vergleichbaren Qualifikation sowie Medizinstudenten werden gesucht.