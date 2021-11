1 Noch freie Kapazitäten gibt es im Impfzentrum in Obertal. Foto: © Freedomz – stock.adobe.com

Baiersbronn-Obertal - Seit 17. November betreiben die Hausärzte am Spritzenhaus gemeinsam mit der Ärzte am Reichenbach – Medi-MVZ GmbH und unterstützt durch die Gemeinde Baiersbronn ein hausärztliches Impfzentrum in Obertal. Kooperationspartner ist die HG Health GmbH in der Rechtmurgstraße 27 in Obertal.

In den Räumen des ehemaligen Schwarzwaldsanatoriums werden montags bis samstags pro Tag 500 Impfungen angeboten. Mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna werden Erst-, Zweit-, Genesenen- und Auffrischimpfungen vorgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Wir wollen, dass das Impfen schneller geht als sonntags die Brötchen beim Bäcker zu holen", wird Paul Blickle von den Hausärzten am Spritzenhaus zum Anspruch der Baiersbronner Ärzte zitiert.

Impfzentrum soll bis 2022 geöffnet bleiben

Das Impfzentrum soll bis ins Jahr 2022 geöffnet bleiben und steht auch Bürgern außerhalb von Baiersbronn zur Verfügung. Da es aktuell freie Impfkapazitäten in Obertal gibt, können Auffrischimpfungen nach Stiko-Empfehlung schon vor Ablauf der sechs Monate nach der letzten Impfung angeboten werden.

"Weniger als vier Monate Abstand macht dabei medizinisch keinen Sinn", sagt Wolfgang von Meißner von den Hausärzten am Spritzenhaus. "Bei der aktuellen Zahl an Impfdurchbrüchen würde ich aber in keinem Fall die sechs Monate bis zur Boosterung abwarten. Wer mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson nur einmalig geimpft wurde, soll sich bereits nach vier Wochen mit einem mRNA-Impfstoff ergänzend impfen lassen." Die Registrierung zur Impfung läuft ausschließlich online unter https://www.hausaerzte-am-spritzenhaus.de/impfung/.