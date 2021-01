Impfungen verzögern sich weiter Kreis Rottweil bedauert Verschiebung

Ärgerlich nicht nur für die vielen Bürger, die hoffen, möglichst bald vor Ort geimpft werden zu können, sondern auch für die Verantwortlichen auf Kreisebene, die unter Hochdruck alle logistischen Herausforderungen gemeistert haben. Pünktlich waren dem Land verschiedene mögliche Liegenschaften für ein Kreisimpfzentrum genannt worden. Der Zuschlag fiel auf die Rottweiler Stadthalle. Eine großer Organisationsstab kümmert sich seither um die Umsetzung, die von der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Landkreis gestemmt werden muss. Viele Mediziner haben sich bereit erklärt, im Kreisimpfzentrum Dienst zu tun. 500 bis 700 Menschen, so die optimistische Maßgabe zu Beginn, sollten an einem Tag in Rottweil geimpft werden können.

Schon Ende des Jahres hatte sich dann abgezeichnet, dass – wie zu Beginn der Pandemie die Schutzausrüstung – nun auch der Impfstoff zur Mangelware wird. Landrat Wolf-Rüdiger Michel hatte mit einer "nur geringen" Menge zum Auftakt gerechnet. Jetzt aber: null. Am 15. Januar kann es nicht losgehen.

Immerhin sollen die Impfungen in den Pflegeheimen weiterlaufen: "Nach unserem Wissenstand sollen die momentan noch knappen Impfstoffmengen ausschließlich den Zentralen Impfzentren (ZIZ) zur Verfügung gestellt werden, das heißt für uns, die Impfaktionen in den Pflegeheimen gehen weiter", so die Kreisverwaltung. Die Mobilen Impfteams (MIT) des Landkreises würden dann – abhängig von der Impfstoffverfügbarkeit – gemeinsam mit dem Kreisimpfzentrum ihren Betrieb aufnehmen.

Überlastete Hotline

Und was ist eigentlich mit den älteren Menschen im Betreuten Wohnen? Dies hat uns eine ratlose Leserin gefragt. Der Kreis sagt: Eine "aufsuchende Impfung" der Menschen im Betreuten Wohnen sei gemäß Bundesregelung nicht vorgesehen. Auch sie müssen – aktuell sofern sie das 80. Lebensjahr vollendet haben – einen Termin in einem der Impfzentren machen. Und das ist, wie sich schon beim Start der ZIZs im Dezember gezeigt hat, über die überlastete Hotline und das Online-Programm eine Herausforderung. Die Terminvergabe für Rottweil wird, wie berichtet, erst beginnen, wenn die Menge der Impfdosen feststeht.

Die Zahl all jener, die künftig im Kreisimpfzentrum und von den Kreis-MITs geimpft werden, soll künftig wöchentlich veröffentlicht werden, so der Landkreis auf Nachfrage. Bis zum 22. Januar bleibt diese Zahl allerdings bei Null.