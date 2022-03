1 Die Nachfrage nach Impfungen hat stark nachgelassen. Foto: Dinkelaker/LRA Calw

Rund 125 000 Impfungen hat das Team des Landkreises seit Beginn der Impfkampagne verabreicht. Inzwischen jedoch steigt diese Zahl nur noch langsam. Könnte sich das durch den neuen Impfstoff von Novavax ändern?















Kreis Calw - Bis zu 1000 Menschen hat das Impfteam des Landkreises Calw in der Hochphase seit November 2021 pro Tag geimpft. Nach einem "mauen" Start des Impfmobils mit rund 70 Impfungen am Tag "hat uns das den Atem geraubt", sind sich die Helfer einig. Inzwischen jedoch sieht es wieder ganz anders aus. Keine Schlangen vor den Impfstützpunkten, wenig Betrieb beim Impfmobil. 50 bis 100 Impfungen seien es derzeit am Tag, sagt Heinz Riegger, stellvertretender ärztlicher Leiter, im Gespräch mit unserer Redaktion. Und davon "extrem wenig Erstimpfungen".