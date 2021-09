Philip Amthor, Julia Klöckner und Co. Das sind die prominenten Wahlverlierer

Zwei Bundesminister, die gegeneinander antreten. Eine Stadt, in der die AfD - schon wieder - so gar nicht gut ankommt. Und gleich eine vierfache Premiere in Baden-Württemberg. Hier gibt es Wahlkreis-Wissen zur Bundestagswahl.