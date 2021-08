2 Das mobile Impf-Team des DRK Haigerloch rund um den Ortsvereinsvorsitzenden Claus Teller (Zweiter von links) und den Haigerlocher Arzt Karl-Albrecht Rapp (Mitte) waren engagiert bei der Sache. Rechts: Rapp spritzt im HvO-Fahrzeug einem jungen Patienten eine Impfdosis.Fotos: Bäurle Foto: Schwarzwälder Bote

Vor-Ort-Aktion: DRK Haigerloch und Arzt Karl-Albrecht Rapp mit Ergebnis zufrieden – 35 Personen lassen sich gegen Corona impfen

Haigerloch. Ganz gut angenommen wurde das Impfangebot des DRK-Ortsvereins Haigerloch gemeinsam mit dem Haigerlocher Arzt Dr. Karl-Albrecht Rapp am Samstag.

Dabei war es möglich, sich am Vormittag vor dem Edeka-Markt Sinz in Haigerloch und am Nachmittag bei der OMV-Tankstelle in Stetten impfen zu lassen. Zum Einsatz kamen dabei das Helfer-vor-Ort-Fahrzeug des DRK und erstmalig der neue Anhänger des Ortsvereins. Letzterer ermöglichte es den vier beteiligten DRK-Mitarbeitern, sowie Dr. Rapp oder den Impfwilligen, dort nicht nur die Formalien zu erledigen, sondern sich vor dem Regen zu schützen oder einfach, sich für ein paar Minuten hinzusetzen.

Als Werbung für die Aktion war beim DRK-Fahrzeug ein Schild platziert, mit der Einladung "Impfen, Jetzt und Hier" sowie dem Hinweis auf die beiden verwendeten Impfstoffe BioNTech und Johnson & Johnson.

Bereits um halb zehn Uhr morgens hatte sich auf dem Parkplatz des Edeka eine kleine Schlange mit Impfwilligen gebildet, die auf das Eintreffen des DRK und des Arztes warteten. Zuerst galt es, sich mit einem Aufklärungsblatt beziehungsweise Fragebogen zu beschäftigen. Hier wurden Name und Anschrift eingetragen, zudem wurde man unter anderem nach dem aktuellen Gesundheitszustand gefragt oder man wollte wissen, ob es bereits einmal Probleme beim Impfen gab. Natürlich war es von Vorteil, das eigene Impfbuch dabeizuhaben. Bevor es ans Ärmel-Hochkrempeln ging, klärt Arzt Klaus-Albrecht Rapp im HvO-Fahrzeug die zu Impfenden nochmals etwas ausführlicher auf und war auch für Fragen wegen eventueller Nebenwirkungen oder Risiken offen.

Die DRK-Mitarbeiter empfahlen vor der Heimfahrt ein kurzes Ruhen nach dem Impfen, gegebenenfalls im eigenen Auto. Für eventuell auftretende Kreislaufprobleme war mittels Wasserflaschen vorgesorgt. Insgesamt wurden am Samstag 35 Dosen verimpft, davon etwas mehr vor dem Sinz-Edeka-Markt als später an der OMV-Tankstelle an der B 463 Stetten. Das lag vermutlich auch daran, dass der Regen am Nachmittag einfach stärker war als noch am Morgen.

Die Organisatoren zeigten sich mit der Resonanz auf der Aktion zufrieden, die Resonanz sei "ganz okay" gewesen, so der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Claus Teller. Ohne den Regen, hätte man sicher mehr Impfwillige begrüßen können. Dr. Karl-Albrecht Rapp war im Vorfeld sogar etwas zurückhaltender und hatte mit einer etwas geringeren Resonanz gerechnet. Rapp befand es am Samstag für toll, dass es der Wissenschaft in kurzer Zeit gelungen sei, solch wirksame Mittel gegen Covid-19 zu entwickeln.

Haigerlocher DRK und Dr, Rapp wollen nun gemeinsam überlegen, ob sie die Impfaktion in absehbarer Zeit nochmals wiederholen – auch um jenen, die eine Zweitimpfung mit BioNTech benötigen, eine weitere Option zu eröffnen.