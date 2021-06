CTS Clima Temperatur Systeme aus Hechingen will Impfangebot machen

1 Begehrter Impfstoff: Auch Betriebsärzte dürfen impfen. (Symbolfoto) Foto: Reichel

Mehr als 6000 Betriebsärzte haben in Deutschland Impfstoff geordert – auch Pegasus Arbeitsmedizin in Hechingen. Trotzdem überwiegt die Skepsis. Die große Frage: Wann wird es ausreichend Vakzin geben?

Hechingen - Ab 7. Juni wird die Impfpriorisierung aufgehoben, auch Betriebsärzte können in Impfungen einsteigen. Eines der Unternehmen, das mitmachen will, ist die CTS Clima Temperatur Systeme GmbH aus Hechingen. "Wir haben unsere Bereitschaft erklärt und uns bei unserem Betriebsarzt auf die Liste setzen lassen", sagt Geschäftsführerin Nathalie Maute. Dafür arbeitet CTS mit Pegasus in Hechingen zusammen. Pegasus übernahm die betriebsärztliche Betreuung. "Uns wurde allerdings gesagt, dass wir vor Mitte, Ende Juni nicht starten können", erklärt Maute. Noch gebe es nicht ausreichend Impfstoff.

