De gute Nachricht: Das Kreisimpfzentrum des Landkreises Calw in Wart wird in diesen Tagen die Marke von 50 000 Erstimpfungen überschreiten. Bei einer Zwischenanalyse fällt aber auch auf: Viele in Wart Geimpfte stammen gar nicht aus dem Kreis Calw.

Kreis Calw - "Die Mitarbeitenden des Impfzentrums leisten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes vom Freitagnachmittag. Nach knapp vier Monaten Betrieb zieht man im Landratsamt aber auch als Zwischenfazit: "Viele der Impfungen im Kreis Calw haben Einwohnerinnen und Einwohner anderer Landkreise erhalten."

Zentrale Terminvergabe über das Land

Ab kommender Woche sollen auf der Website des Sozialministeriums Baden-Württemberg die landkreisscharfen Impfdaten bekannt gegeben. Bereits jetzt aber ist klar: "Wir haben im Kreisimpfzentrum einen hohen Impftourismus festgestellt. Viele Menschen kommen aus Böblingen, Stuttgart oder Freudenstadt, aber sogar vom Bodensee nach Wart, um sich impfen zu lassen. Eine Auswertung in der vergangenen Woche hat gezeigt, dass an einzelnen Tagen 80 bis 90 Prozent der Termine von Personen aus anderen Landkreisen wahrgenommen werden. Dadurch bleibt die Impfquote der Einwohnerschaft des Kreises Calw verhältnismäßig niedrig", sagt Norbert Weiser, Leiter des Kreisimpfzentrums.

Zu erklären ist dies durch die zentrale Terminvergabe über das Land. Hier werden die Termine in den Impfzentren für das ganze Bundesland freigeschaltet. "Wir halten diesen extremen Impftourismus für falsch. Eigentlich gibt es in jedem Kreis mindestens ein Impfzentrum, damit die Bewohnerinnen und Bewohner nicht weit fahren müssen. Das funktioniert aber in der Realität nicht. Wir erörtern derzeit, wie die Terminvergabe angepasst werden kann, damit die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises Calw einfacher Termine in Wart bekommen", so Weiser weiter.

Der Forstbezirk Nordschwarzwald weist unterdessen darauf hin, dass das Kreisimpfzentrum Wart während der Vollsperrung der L 348 von Neubulach oder Wildberg kommend über die ausgeschilderte Umleitung zu erreichen ist. Die Sperrung der L 348 wegen umfangreicher Holzernte- und Verkehrssicherungsmaßnahmen dauert noch bis Freitag, 4. Juni. Die Umleitung erfolgt ab Neubulach-Oberhaugstett über Martinsmoos bis zum Gaugenwalder Kreuz und von dort aus über Gaugenwald und der K 4337 bis zum Ortseingang Wart.

Das gut ausgeschilderte Kreisimpfzentrum befindet sich direkt nach dem Ortseingang auf der linken Seite.