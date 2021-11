1 Groß ist der Andrang beim Impftermin in Niedereschach. Es bilden sich lange Warteschlangen. Foto: Bantle

Riesig war der Ansturm am Donnerstag beim Impftermin in der Eschachhalle in Niedereschach. Viele Menschen reihten sich in die lange Schlange der Impfwilligen ein, die von der Halle bis zur Einmündung in die Niedereschacher Straße reichte.















Niedereschach - Nahezu sämtliche Parkplätze rund um die Eschachhalle waren belegt, was darauf hindeutet, dass auch viele auswärtige Menschen den Impftermin wahrnehmen wollten. Die Wartezeit betrug rund zwei Stunden. Nicht wenigen Impfwilligen dauerte dies zu lange. Sie drehten wieder ab, als sie die lange Warteschlange sahen und wollten es teils später noch einmal versuchen.

Vor einigen Wochen kaum Interesse

Die Mitglieder des mobilen Impfteams hatten alle Hände voll zu tun, um den Ansturm zu bewältigen. Wer sich noch daran erinnert, dass beim zurückliegenden offenen Impftermin mit dem Impfbus vor einigen Wochen vor dem Rathaus gerade einmal rund 30 Personen zu verzeichnen waren, staunte über den Ansturm am Donnerstag. Auch Bürgermeister Martin Ragg war vor Ort. Ihm war es eine Herzensangelegenheit, dem Impfteam und allen, die dazu beigetragen haben, dass der Termin in Niedereschach möglich wurde, zu danken.

Gegen das Coronavirus impfen lassen konnte sich jeder ab zwölf Jahren. Bis zum Alter von 16 Jahren musste die Impfung im Beisein eines Erziehungsberechtigten erfolgen.

Stiko empfiehlt Booster

Seit Donnerstag ist es offiziell: Nun empfiehlt auch die Ständige Impfkommission (Stiko) die Booster-Impfung für alle Erwachsenen. Sie soll in der Regel sechs Monate nach der zweiten Dosis erfolgen. Gefährdete Menschen sollen weiter bevorzugt geimpft werden. Die Ständige Impfkommission spricht sich für Corona-Auffrischimpfungen für alle Menschen ab 18 Jahren aus.

Die nächsten öffentlichen Impftermine in Schwarzwald-Baar-Kreis finden statt am Freitag, 19. November, von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Tulastraße 8 in Villingen und am Dienstag, 23. November, von 16 bis 20 Uhr im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim.