1 Von 14 bis nach 18 Uhr standen Bürger bei der Impfaktion im und vor dem Unterkirnacher Rathaus Schlange. Foto: Schimkat

Großer Andrang herrschte im Unterkirnacher Rathaus, als das mobile Impfteam aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum einen Halt einlegte. Schon lange vor dem Start der Aktion reihten sich Impfwillige in die Schlange ein.















Unterkirnach - "Dranbleiben – Mach keine Welle" lautet die Impfkampagne, die seit dem 1. Oktober mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Waren am Anfang noch die Impfbusse unterwegs, fahren jetzt Impfteams aus dem Klinikum beispielsweise Rathäuser und Hallen an, um mit der Impfung die rasant steigenden Infektionszahlen einzudämmen. Im Unterkirnacher Rathaus wurde das Impfteam von Bürgermeister Andreas Braun und den Rathaus-Mitarbeitern erwartet.

Bürgermeister von Ansturm überwältigt

Alles war vorbereitet, es gab Sitzgelegenheiten im Foyer sowie vor und im Sitzungssaal, Impfkabinen waren im Sitzungssaal aufgestellt, an zwei Tischen konnte man sich ausweisen und die notwendigen Papiere ausfüllen, dann hieß es warten, bis man an der Reihe war. Mit dem Ansturm habe er nicht gerechnet, erklärte Bürgermeister Braun am Abend überwältigt, aber auch erleichtert, denn die Zahl von impfwilligen Bürgern war immens.

Um 14 Uhr sollte es losgehen, doch um 12 Uhr hatten schon die ersten Bürger vor dem Sitzungssaal Platz genommen, erklärte Hauptamtsleiterin Christiane Krieger gegenüber unserer Zeitung. Um 14 Uhr standen die Menschen bis auf den Vorplatz des Rathauses und auf dem Bürgersteig – und das bis nach 18 Uhr. "Wir haben hier zwei medizinische Fachangestellte und eine Ärztin", erklärte Ulrich Fleig, der zum Team gehörte und alle ausgefüllten Unterlagen sammelte sowie registrierte. Auf die Frage, woher die Menschen kommen, antwortete er: "Natürlich aus Unterkirnach, aber auch aus der Region, sogar aus Freiburg." Anmelden müsse sich niemand, Impfbuch, Versicherten-Karte und Ausweis genügen, erklärte er, den Impfnachweis könne man auch sofort auf das Handy laden.

145 Personen lassen sich impfen

So knapp 150 Personen würden es wohl in Unterkirnach werden, meinte er, und hatte richtig geschätzt: "Am Abend hatten 145 Menschen ihre Impfung erhalten, am Vortag im Klinikum Donaueschingen und im Klinikum Villingen-Schwenningen haben wir jeweils 200 Personen geimpft", betonte er. Abends wisse jeder, was er getan habe, und das schon seit Wochen, meinte er und war doch froh, dass mehr und mehr Menschen umdachten und sich impfen ließen. Ein Drittel der Personen habe die ­Erstimpfung erhalten, die Hälfte die Drittimpfung und einige wenige die Zweitimpfung. Er plädierte, dass sich die Bürger im Internet unter dranbleiben-bw.de über weitere Impf-Angebot vor Ort informieren und sich so dafür entscheiden würden, die vierte Welle aufzuhalten.

Mitarbeiter der Gemeinde und weiterer Arzt springen ein

Als es dunkel wurde und immer noch Menschen vor dem Rathaus in der Schlange warteten, holte Braun alle in das Rathaus und verteilte sie dort über drei Etagen, damit sie wenigstens im Warmen waren und sich setzen konnten. Vom Klinikum war ein zweiter Arzt gekommen, und auch die Mitarbeiter im Rathaus wurden noch aufgestockt. "So kann es in allen Gemeinden weitergehen", meinte Braun am Abend.