1 Der Geschäftsführer Erwin Sali geht bei "Bucher Stahl" voran und lässt sich impfen. Foto: Stern

Als erster Betrieb im gesamten Kreis Rottweil, startete am Mittwochmittag das Unternehmen "Bucher Stahl" eine Impfaktion für seine Mitarbeiter. Auch Familienangehörigen konnte man das Angebot machen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Rottweil/Zimmern o. R. - In den Nachrichten habe man schon von Firmen gehört, die solche Impftage durchführten, berichtet Geschäftsleiter Christian Bucher. "Wir wollten nicht hinten dran bleiben", erzählt er, dass es dann gerade einmal eine Woche gedauert habe, bis die Impf-Aktion durchgeführt werden konnte.

Einfluss auf die Wahl des Impfstoffes habe man dabei allerdings nicht gehabt. Vor Ort verabreichten Bernhard Schönemann und sein Team von der Corona-Schwerpunkt-Praxis die Impfdosen. Die Bucher-Mitarbeiter erhielten den Impfstoff Johnson & Johnson.

Insgesamt habe es 100 Freiwillige gegeben. Darunter habe man auch Familienangehörigen der Mitarbeiter die Impfung verabreichen können, berichtet Bucher stolz. Er sehe auch den großen Vorteil bei diesem Impfstoff, dass nur eine Dosis verabreicht werden muss.

Der Ablauf sei reibungslos gewesen. "Es war uns wichtig, es unseren Mitarbeiter so leicht wie möglich zu machen", erzählt der Geschäftsleiter, dass die Aktion daher in den Räumen des Betriebes stattgefunden habe. In der fünften Generation des Familienbetriebs, übernahm er in diesem Jahr die Position des Geschäftsleiters.

Hohe Impfquote

Die notwendigen Dokumente wurden schon im Voraus ausgefüllt. Im Minutentakt konnten dann die Impfungen verabreicht werden, berichtet der Geschäftsleiter.

Ein eingespieltes Team gebe es bei "Bucher Stahl" bereits aufgrund der Testungen, die zweimal wöchentlich angeboten werden.

Die Mehrheit der Mitarbeiter habe nun am Mittwoch das Impf-Angebot angenommen, berichtet Bucher. Andere Mitarbeiter seien schon geimpft gewesen oder haben für die kommenden Wochen bereits einen Termin vereinbart.

Nach dieser Aktion stehe die Impfquote im Unternehmen sehr gut da, so der Wirtschaftsjurist Dominik Haag. Die Verantwortlichen seien stolz, als Familienunternehmen der erste Betrieb im Kreis Rottweil zu sein, der eine solchen Impftag im Betrieb möglich machen konnte.