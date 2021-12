2 Die Bürgermeister Mark Priellip (Epfendorf, von links), Stefan Hammer (Vöhringen), Gerd Hieber (Sulz), Markus Huber (Dornhan) und Hermann Acker (Oberndorf) besichtigten am Mittwoch den Impfstützpunkt in Sulz Foto: Reimer

Nach mehr als 200 Impfungen zum Auftakt zieht das Team des Impfstützpunkts in Sulz eine positive Bilanz. Auch die Bürgermeister im nördlichen Landkreis zeigen sich zufrieden. Doch wie lange der Impfstützpunkt offen bleiben kann, ist derzeit noch unklar.















Sulz - Um 11 Uhr wurde am Mittwoch die erste Spritze verabreicht. Doch die ersten Impfwilligen kamen bereits 40 Minuten vorher zum Backsteinbau in Sulz. Bald bildete sich eine Schlange. "Der Andrang war groß", erzählt Daniela Smoljanovic, die als Security-Mitarbeiterin den Einlass kontrollierte.

Die Impfungen erfolgen ohne Terminvergabe nach dem Rottweiler Vorbild. Stattdessen verteilt Smoljanovic Kärtchen mit Nummern an die Wartenden. Die ersten 40 können in der Schlange stehen bleiben, den anderen nennt sie einen ungefähren Zeitraum wann sie wiederkommen können. "Das System hat sich bewährt und klappt auch hier gut", sagt die Security-Mitarbeiterin. Anstatt in der Kälte zu warten, kann man nebenher einen Einkauf erledigen.

Die meisten kommen zum Boostern

Das Angebot in Sulz richtet sich an Bewohner der Gemeinden Sulz, Oberndorf, Dornhan, Vöhringen, Epfendorf und Fluorn-Winzeln. 213 Bürger nahmen das Angebot am ersten Tag an, wie Fritz Haberer vom Landratsamt Rottweil erklärt. Für die überwiegende Mehrheit, rund 190 Personen, war es die Drittimpfung. Diese ist nun drei Monate nach der Zweitimpfung möglich, da die ständige Impfkommission ihre Empfehlung bezüglich des zeitlichen Abstand erst kürzlich geändert hat. Am Montag wollten sich sogar zwei Jugendliche ihre Drittimpfung im Backsteinbau abholen. Das Security-Team musste sie leider abweisen. Eine Booster-Impfung für Unter-18-Jährige ist derzeit nicht möglich, da die Impfstoffe als Booster nur für Ältere zugelassen sind, sagt Haberer. Nach dem ersten Impftag zieht er eine positive Bilanz.

Bahnhof liegt direkt gegenüber

Die Bürgermeister Gerd Hieber (Sulz), Hermann Acker (Oberndorf), Mark Prielipp (Epfendorf), Stefan Hammer (Vöhringen) und Markus Huber (Dornhan) machten sich ein Bild vor Ort. Für den Sulzer Backsteinbau als Standort des Impfstützpunkts sprechen einige wichtige Vorteile, wie Hieber erklärt: ausreichende Kapazitäten im Inneren, der Bahnhof direkt gegenüber, eine Vielzahl an Parkplätzen und ein barrierefreier Zugang.

Auch die anderen Bürgermeister sind erfreut, dass für ihre Bürger nun ein Impfstützpunkt in Wohnortnähe eröffnet hat. "Eine Fahrt nach Sulz ist für jeden zumutbar", sagt Hermann Acker. Er spricht von einer "sehr guten Lösung für den nördlichen Landkreis Rottweil". Da in Oberndorf derzeit Hallen saniert werden und Standorte wie beispielsweise die Klosterkirche zu wenig Parkplätze in der Nähe habe, wäre ein Impfstützpunkt in Oberndorf nur schwer umzusetzen gewesen, sagt er. "Wir sind froh, dass Sulz das in die Hand genommen hat."

"Wichtiger Beitrag zur Pandemiebekämpfung"

In der kommenden Woche öffnet der Impfstützpunkt wieder am Mittwoch, 29. Dezember, von 11 bis 15 Uhr, ab Januar dann dienstags und mittwochs. Doch für wie lange steht noch nicht sicher fest. Das Sozialministerium habe bisher nur einer Zusage zur Kostenübernahme bis Ende Januar gegeben, erklärt Irmgard Schumacher vom Landratsamt Rottweil. Wie die Finanzierung ab Februar erfolgen würde, ist noch unklar. Schumacher ist jedoch zuversichtlich, dass die Kostenübernahme verlängert wird: "Die Impfstützpunkte leisten zusammen mit den niedergelassenen Ärzten einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung."