Impfstrategie Ärzte über die Corona-Lage im Kreis Freudenstadt

Das ist sehr schade. Der Betrieb des Kreisimpfzentrums macht aber nur Sinn, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Wir freuen uns sehr, dass in den ersten Altersheimen im Landkreis Freudenstadt bereits das mobile Impfteam aus Karlsruhe aktiv wurde. Weitere Termine für die diese Woche stehen schon fest.

Die meisten Ärzte gehören der Prioritätengruppe zwei an, müssen also ebenfalls auf die Impfung warten. Stimmen in Ihren Augen die Gewichtungen der Impfstrategie?

So lange der Impfstoff knapp ist, muss priorisiert werden. Am liebsten würden wir sofort in den Praxen mit dem Impfen beginnen. Der aktuell zu Verfügung stehende Impfstoff ist dafür aber nicht geeignet. Sobald ein für die Praxen gut geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht, werden wir damit beginnen. Die Haus- und Kinderärzte im Landkreis Freudenstadt haben in dieser Saison bereits tausende Patienten gegen Grippe geimpft, auch und vor allem unsere alten Patienten, die wir zu Hause besuchen. Das Land Baden-Württemberg hat die Priorisierung der Ärzte nochmals konkretisiert. Im Krankenhaus ist es ja jetzt schon klar geregelt, dass etwa Ärzte und Pflegekräfte auf Intensivstation, Isolierstationen und Notaufnahmen zur ersten Priorität gehören. Im ambulanten Bereich gehören beispielsweise die Ärzte und Mitarbeiter in Corona-Schwerpunktpraxen, im Notfalldienst und in der Betreuung von Altenheimen ebenfalls in die Priorität eins.

Als maßgeblich für behördliche Reaktionen gilt der Inzidenzwert. Wie aussagekräftig ist diese Zahl überhaupt?

Der Inzidenzwert ist nur dann aussagekräftig, wenn auch ausreichend getestet wird. Vor allem diese Woche haben wir gesehen, dass an einigen Tagen über 25 Prozent der Tests positiv sind. In der ersten Welle hatten wir nur wenige Tage mit einer Rate von über zehn Prozent positiver Fälle. Wir befürchten daher, dass es eine Dunkelziffer von nicht erkannten Infektionen gibt. Ob die Zahlen durch die Feiertage verfälscht wurden, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Wir hoffen alle, dass die Maßnahmen wirken und die Zahlen sinken.

Wenig Tests, wenig Infektnachweise, viel Tests, viele positive Befunde – ­ können Sie abschätzen, wie die Lage im Kreis ist, um statistische Effekte bereinigt?

Zum Glück testen mittlerweile sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Landkreis Freudenstadt. Allerdings sind einige Praxen aktuell auch urlaubsbedingt geschlossen. Eine Aussage darüber, ob die Fallzahlen tatsächlich zurückgehen, kann wahrscheinlich erst Ende dieser Woche getroffen werden. In der zentralen Abstrichpraxis in Baiersbronn werden weiterhin montags bis freitags Abstriche für alle symptomatische Patienten aus dem Landkreis Freudenstadt angeboten.

Wie viele Tests werden derzeit im Kreis pro Woche ungefähr gemacht, und wie viele waren es während der ersten Pandemiewelle im Frühjahr?

Genaue Zahlen über die insgesamt durchgeführten Tests haben wir nicht. Es sind in jedem Fall viel mehr als im Frühjahr. Vor allem sind die Schnelltest hinzu gekommen. In den Pflegeeinrichtungen, Praxen und im Krankenhaus wird das Personal regelmäßig mit einem Schnelltest getestet. Die Einrichtungen wurden alle geschult. Positive Schnelltests werden durch einen PCR-Labortest bestätigt.

Als wie sinnvoll haben sich die Schnelltests erwiesen?

Schnelltest sind ein sehr gutes Instrument, um eine Infektion für den Augenblick auszuschließen. Wir Ärzte testen uns auch regelmäßig mit den Schnelltests. Vor allem an den Tagen, an denen wir in die Altersheime gehen. Die Schnelltest geben aber keine Sicherheit für mehrere Tage. Sinnvollerweise müssen sie in kritischen Bereichen sogar täglich vorgenommen werden.

Was ist eigentlich aus dem Fall des mutierten Corona-Virus geworden, das aus England in den Kreis mitgebracht worden war?

Mit Zustimmung der Familie dürfen wir berichten, dass die Patientin Anfang der Woche aus der Quarantäne entlassen wurde und bereits nach England zurückgekehrt ist. Sie hat keinerlei Symptome mehr.

Gab es weitere Ansteckungen damit?

Uns sind keine Ansteckungen bekannt. Wir haben in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen auch an den Feiertagen regelmäßig getestet und untersucht. Aus Infektionsschutzgründen haben wir die Abstriche als Hausbesuche in Schutzausrüstung durchgeführt. Die Familie war sehr diszipliniert und hat sich innerhalb des Hauses vorbildlich isoliert. Das Gesundheitsamt stand ebenfalls in engem Kontakt mit der Familie.

Was löste der Fall bei Ärzten und Behörden aus?

Zunächst waren wir in großer Sorge, dass es zu Ansteckungen kommen könnte. Die Patientin ist Schülerin und hat sich in England höchstwahrscheinlich in einem Schulbus angesteckt. Der Unterricht findet in ihrer Region ebenfalls mit einem Hygienekonzept statt. Der Schulweg mit dem Bus ist aber – wie auch ein Deutschland – ein ernsthaftes Problem. Die Familie wurde auch direkt vom Robert-Koch-Institut kontaktiert. Das RKI hat sich ebenfalls für den möglichen Ansteckungsort interessiert. Wir haben daraus gelernt, dass die Variante B.1.1.7 auch den Weg nach Deutschland gefunden hat. Im Zusammenhang mit den Schulöffnungen kann uns das vor große Probleme stellen.