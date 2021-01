Impfstoffmangel Start der Impfzentren im Kreis Freudenstadt verschoben

Für das Landratsamt Freudenstadt kam der Kurswechsel überraschend. "Wir waren bereit für den Start am 15. Januar", so Marlene Krech von der Stabsstelle Kommunikation der Behörde auf Nachfrage. Die Nachricht des Landkreistags sei während einer Besprechung zur Organisation des KIZ eingegangen. Nach der ersten Überraschung hat sich das Landratsamt mental offenbar schnell wieder berappelt. Eine komplette Impf-Infrastruktur auf nationaler Ebene in kurzer Zeit "aus dem Boden zu stampfen", sei "eine Mammutaufgabe". Trotz organisatorischer Rückschläge sei es "beeindruckend", was auf allen Ebenen bislang auf die Beine gestellt worden sei. Die Entscheidung auf Kreisebene nach dem Beschluss aus Stuttgart sei schnell getroffen worden: "Dann beginnen wir eben eine Woche später."

Die Woche, ob nun ge- oder verschenkt, solle für "Optimierungen" der Abläufe genutzt werden. Die notwendigen Computerprogramme für die KIZ stünden voraussichtlich nächste Woche zur Verfügung. So hätten die Mitarbeiter nun mehr Zeit, sich damit vertraut zu machen, und sollen eine bessere Einweisung erhalten.

Lesen Sie auch: Mobile Impfteams sind nicht "buchbar"

Das Personal für das KIZ kommt von verschiedenen Stellen: Land, Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Landesärztekammer sowie die Kreisärzteschaft stellen Personal ab. Außerdem kommen weitere Helfer von außerhalb des Landkreises zur Unterstützung, so Krech. Pro Schicht würden rund 35 Helfer benötigt – sobald die Vollauslastung von 750 Impfungen pro Tag erreicht sei.

Das Landratsamt geht davon aus, zunächst mit einem Team zu starten und später eine zweite Mannschaft einzusetzen. Alles andere mache auch keinen Sinn, so lange es an Impfstoff mangle. Der Betrieb werde "stufenweise" hochgefahren. Bedeutet konkret: Das KIZ lege die Patienten aller Voraussicht nach zusammen und öffne zunächst tageweise.

Lesen Sie auch: Braucht es das Impfzentrum wirklich?

950 Ampullen pro Woche

Dem Kreis mit rund 117.000 Einwohnern sollen pro Woche 950 Ampullen des Vakzins zur Verfügung gestellt werden. Laut Krech ergebe jede Ampulle fünf bis sieben Impfdosen. Da jeder Patient zwei Injektionen innerhalb von drei Wochen braucht, um vollen Schutz zu haben, würde es bei diesem Tempo rechnerisch mehr als 40 Wochen dauern, bis alle Einwohner geimpft wären. Wie viele Einwohner den Schutz überhaupt wollen, steht jedoch noch nicht fest.

Erste haben den "Pieks"

Derweil haben die ersten Bewohner des Landkreises Freudenstadt den Pieks bereits erhalten: Mobile Teams des Zentralen Impfzentrums Karlsruhe, das auch für den Kreis Freudenstadt zuständig ist, sind in den Seniorenheimen unterwegs. Unter anderem wurden Bewohner des Martin-Haug-Stifts in Freudenstadt geimpft, sofern sie das wollten. Derzeit seien die Heime dabei, Listen zu erstellen, so Krech. Fünf Mannschaften habe das zentrale Impfzentrum Karlsruhe derzeit im Einsatz, zuständig seien sie für sieben Stadt- und Landkreise.

Darüber besteht die Möglichkeit, sich in den zentralen Impfzentren eine Injektion geben zu lassen. Allerdings ist das Vakzin dort im Augenblick einem sehr begrenzten Personenkreis vorbehalten: 80 Prozent der Dosen sind für Menschen ab 80 Jahren vorbehalten, der Rest für Ärzte und Pflegekräfte in besonders sensiblen Bereichen wie Impfzentren, Notaufnahmen oder Intensivstationen. Auch der Großteil der Ärzte, Pfleger und Helfern in Praxen gehört zur "Impfgruppe mit der Priorität zwei" und muss sich gedulden.