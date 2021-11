1 Impfskeptiker demonstrieren in München. Foto: Imago/Aaron Karasek

Angesichts der neuen Virusvariante und der Coronalage lässt sich der Verzicht auf Immunschutz rational kaum noch begründen. Doch nicht alle Impfskeptiker sind Querdenker. Ihre Motive entstammen aber oft dem Reich der Verschwörungsmythen.















Stuttgart. - Angst vor der Spritze ist in den seltensten Fällen der Grund, warum einige Millionen Menschen in Deutschland auf Immunschutz verzichten. Aktuell sind 56,8 Millionen Bundesbürger und damit 68,3 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, so das Impfmonitoring des Robert-Koch-Instituts (RKI) – allerdings mit dem Hinweis, dass man davon ausgehe, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liege. Was aber hält die Ungeimpften davon ab, sich vor der Seuche zu schützen, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren – und mittels Impfpass den nächsten Lockdown zu umgehen?