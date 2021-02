2 Sonja Gutzeit zieht im Labor des Kreisimpfzentrums die Spritze mit dem Impfstoff auf. (Archivfoto) Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar

Die Situation ist paradox: große Kritik an den Verzögerungen bei den Corona-Schutzimpfungen im Landkreis und dem Mangel an Impfdosen – und gleichzeitig gibt es an einem Freitagabend noch rund 300 freie Impffenster für den darauf folgenden Mittwoch.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ist der Ruf erst ruiniert – der Eindruck, dass dieser dann kaum mehr repariert werden kann, drängt sich Beobachtern der Impfsituation im ganzen Land auf: Nachdem Schlagzeilen aufgepoppt waren, wonach der Impfstoff von Astrazeneca ein "Impfstoff zweiter Klasse" sei, dessen Wirksamkeit bei lediglich 70 Prozent liege, wohingegen das Vakzin von Biontech einen bis zu 95-prozentigen Schutz verspreche, war auch im Schwarzwald-Baar-Kreis eine große Zurückhaltung bei der Impfung mit dem Präparat von Astrazeneca spür- und in Zahlen sogar messbar: Binnen 20 Minuten waren die anderen Impffenster für gewöhnlich ausgebucht, nichts ging mehr, Impfwillige reihten sich ungeduldig wieder in die Warteschlangen ein. Ganz anders hingegen vor der ersten Impfung, bei welcher die Spritzen mit dem Impfstoff von Astrazeneca aufgezogen werden sollten: Am vergangenen Freitagabend blickten die Organisatoren des Impfzentrums schon beinahe frustriert auf noch 300 offene Impftermine, die bis dato niemand wahrnehmen wollte. Kein guter Auftakt für die Impfungen mit dem Mittel des englischen Pharmakonzerns in der Region.

